Le permanent du Secrétariat du PCV reçoit une délégation des Forces armées révolutionnaires de Cuba

Vo Van Thuong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a suggéré de promouvoir la coopération entre le Vietnam et Cuba dans tous les domaines, notamment dans la défense.

En recevant le 7 décembre à Hanoï le général de division Víctor Rojo Ramos, chef de la Direction politique des Forces armées révolutionnaires de Cuba, Vo Van Thuong a affirmé que l'amitié particulière entre le Vietnam et Cuba, cultivée par les Présidents Ho Chi Minh et Fidel Castro, était un bien inestimable dont les Partis, États et peuples des deux pays doivent préserver, protéger et la transmettre à leurs générations futures.

Vo Van Thuong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du PCV (droite) et le général de division Víctor Rojo Ramos, chef de la Direction politique des Forces armées révolutionnaires de Cuba. Photo: VNA



Le dirigeant vietnamien a exprimé sa satisfaction de voir la coopération bilatérale continuer à se développer, notamment dans la défense. Les deux parties ont maintenu régulièrement des échanges et des contacts à tous les niveaux ainsi que leur soutien mutuel même pendant la période du COVID-19.

Le Vietnam est prêt à partager avec Cuba ses expériences en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale, a déclaré Vo Van Thuong.

De son côté, le général Víctor Rojo Ramos a informé des résultats de son entretien avec le général Luong Cuong, président du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, affirmant que les deux parties ont souligné la coopération en matière de défense comme l'un des piliers de leur relation bilatérale.

Ils ont également convenu d'intensifier la coordination et de partager leur expérience dans la construction du Parti et du système politique ainsi que dans la formation du personnel.

Le général cubain a également affirmé la volonté de Cuba de promouvoir la coopération intégrale avec le Vietnam.