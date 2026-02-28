Le perfectionnement des institutions, moteur d’une nouvelle ère de développement

Débats parlementaires sur la loi relative à l’entraide judiciaire en matière civile. Photo: VNA

Le vice-ministre de la Justice, Nguyên Thanh Tinh, a souligné la nécessité de renforcer davantage les institutions et le cadre juridique, facteurs clés du développement national dans cette nouvelle ère, soulignant leur rôle essentiel non seulement dans la gouvernance de l’État, mais aussi dans l’assurance d’un environnement stable et transparent, propice à une croissance durable.



Dans un récent entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le responsable a déclaré qu’à l’aube de cette nouvelle ère de développement, axée sur une croissance rapide et durable, les exigences en matière de réforme institutionnelle et juridique se font de plus en plus pressantes, nécessitant un changement des mentalités et des approches plus proactives et flexibles.



Nguyên Thanh Tinh a présenté une analyse approfondie du rôle des institutions et des lois durant plus de quatre décennies de renouveau, clarifiant l’esprit du « droit comme moteur du développement » prôné par le Parti et l’État. Il a également souligné les tâches essentielles qui doivent continuer d’être menées pour garantir la mise en œuvre effective des lois, lever les obstacles, mobiliser les ressources et faire du droit un moteur indispensable au développement rapide et durable du pays dans les années à venir.



Après 40 ans de rénovation, le Vietnam a enregistré de grandes réalisations de portée historique en matière de développement socio-économique, d’intégration internationale et d’amélioration du niveau de vie de la population, a-t-il noté.



Tout au long de ce processus, les institutions et les lois ont constamment constitué un pilier fondamental, jouant un rôle déterminant dans le développement socio-économique du pays, a-t-il déclaré, ajoutant que la percée la plus cruciale résidait dans le changement des mentalités concernant les institutions et le cadre juridique.



Le droit est véritablement devenu un outil pour «dénouer les nœuds », créant un cadre légal permettant à tous les secteurs économiques d’investir, de produire et de mener des activités commerciales. Ce processus a marqué un tournant dans le fonctionnement de l’économie et une transformation fondamentale de la mentalité de la gestion étatique grâce à l’État de droit, a-t-il indiqué.



L’institutionnalisation rapide des directives et politiques du Parti a permis de construire et de perfectionner progressivement le système juridique. Ce processus a permis la mobilisation et l’utilisation efficaces des ressources sociales, stimulant la croissance économique, maintenant la stabilité sociale et améliorant le niveau de vie de la population.



Une réforme institutionnelle et juridique soutenue, ancrée dans la pratique, a sous-tendu les progrès majeurs du Vietnam en matière de développement, transformant le pays, autrefois en situation de déficit alimentaire, en l’un des plus grands exportateurs de riz au monde et permettant une intégration profonde dans l’économie mondiale. Ce faisant, le droit et les institutions sont réaffirmés comme des acteurs déterminants du développement national, a-t-il ajouté.



Alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement, les lois ne sont plus seulement perçues comme des outils de gestion, mais comme des instruments pour stimuler le développement, lever les obstacles et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, a-t-il déclaré.



Nguyên Thanh Tinh a ajouté que la mise en œuvre pilote de mécanismes spécifiques, associée à un perfectionnement institutionnel itératif, témoigne d’une approche novatrice et flexible, tout en préservant la discipline et l’ordre juridiques.



Selon le responsable, sous la direction du Parti, la construction et la réforme institutionnelles de ces dernières années ont connu une évolution marquée vers une approche plus proactive, flexible et pragmatique. Les lois ont dépassé leur rôle réglementaire traditionnel pour s’attacher à supprimer activement les obstacles institutionnels, mobiliser les ressources et créer de nouveaux moteurs de croissance. Cette approche constitue une caractéristique essentielle des efforts continus déployés pour construire et perfectionner l’État de droit socialiste vietnamien.



Il est indispensable de continuer d’institutionnaliser rapidement les résolutions du Parti ; de renforcer la discipline et la responsabilité, en particulier des dirigeants, dans l’élaboration des lois ; de garantir la qualité et la cohérence de leur mise en œuvre ; et d’accélérer la réforme des procédures administratives en adoptant une approche équilibrée d’inspection avant et après application, a-t-il estimé.



Le vice-ministre de la Justice a égalemet souligné l’importance d’améliorer la communication des politiques publiques tout en encourageant le rôle proactif des citoyens et des entreprises.



Ce n’est que lorsque les lois seront effectivement mises en œuvre et constitueront une infrastructure solide qu’elles pourront générer une dynamique de développement rapide et durable dans cette nouvelle ère, a-t-il indiqué. – VNA/VI