Le pencak silat vietnamien vise haut après son triomphe à Abou Dhabi

Quàng Thi Thu Nghia sur la plus haute marche du podium de la catégorie des 75 kg femmes aux 20es Championnats du monde de pencak silat. L'équipe vietnamienne de pencak silat veut dominer les 33e Jeux d'Asie du Sud-Est qui se tiendront plus tard cette année en Thaïlande. Photo baosonla.vn

La domination des championnats du monde aux Émirats arabes unis a inspiré l’équipe vietnamienne de pencak silat, mais les athlètes vietnamiens seront encore confrontés à une épreuve difficile et devront redoubler d’efforts aux SEA Games pour remporter des médailles d’or.

Les athlètes vietnamiens ont dominé les 20es Championnats du monde de pencak silat et les 5es Championnats du monde juniors de pencak silat, à Abou Dhabi, en décembre 2024, avec 18 médaillés d’or dont Trân Thi Kim Loan (45 kg femmes), Lê Thi Vân Anh (60 kg femmes), Quàng Thi Thu Nghia (75 kg femmes), Vu Van Kiên (60 kg hommes) et Lê Van Toàn (Open 1 hommes).

Cependant, l’entraîneur Nguyên Van Hung a déclaré que leurs victoires aux Championnats du monde ne leur promettaient pas la tâche facile en décembre.

«Nos résultats à Abou Dabi ont été remarquables, car tous nos adversaires étaient très forts. Mais maintenant, l’équipe doit se tourner vers d’autres tournois et se fixer des objectifs pour chacun d’eux», a déclaré Nguyên Van Hung. Parmi ces tournois, les 33es SEA Games étaient les plus importants.

Selon les organisateurs, il n’y a que dix catégories, huit pour les hommes et deux pour les femmes, soit bien moins que lors des derniers SEA Games au Cambodge, où il y en avait 16.

Nguyên Van Hung a expliqué que ses athlètes vietnamiens se sont immédiatement entraînés en début d’année et qu’en plus d’améliorer leur technique et leur tactique, ils devaient développer leur force physique, un élément important du combat. Les pratiquants d’arts martiaux s’efforcent également de limiter les blessures et de se familiariser avec les règles afin d’éviter toute erreur lors des combats.

« L’une des solutions clés pour les aider à progresser est d’organiser des stages et des compétitions afin de perfectionner leurs compétences et d’acquérir de l’expérience », a-t-il poursuivi.

« Nous organiserons des matchs internes pour les athlètes et inviterons d’autres clubs à des tournois amicaux. De plus, nous solliciterons les ressources sociales pour les envoyer dans des pays phares du pencak silat, comme l’Indonésie et la Malaisie, pour un entraînement intensif et pour participer à des championnats internationaux. Nous évaluerons leurs performances et composerons ensuite l’équipe pour les Jeux d’Asie du Sud-Est», a-t-il précisé.

Ils participeront au championnat national le mois prochain dans la province de Thanh Hoa. Les prochains événements seront le championnat d’Asie en juin, puis le championnat d’Asie du Sud-Est en août.

Hoàng Quôc Vinh, chef du département des sports d’élite de l’Autorité du sport du Vietnam (ASV) a affirmé que l’ASV soutiendrait les athlètes en matière de nutrition et d’équipement d’entraînement.

De plus, l’ASV chercherait également des fonds supplémentaires pour envoyer l’équipe en Thaïlande pour poursuivre son entraînement, en vue des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est, puis des Jeux asiatiques de 2026 au Japon. – VNA/VI