Le PCV félicite le Laos pour le 12e Congrès du PPRL

Défilé à Vientiane en l'honneur du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos. Photo: VNA

À l’occasion de l’ouverture du 12e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé, ce 5 janvier, un message de félicitations au Congrès, ainsi qu’à l’ensemble des membres du Parti et au peuple lao.

Dans son message, le PCV salue les réalisations historiques accomplies par le Laos au cours des 50 dernières années, notamment les succès obtenus après 40 ans de Renouveau et 5 ans de mise en œuvre des Résolutions du 11e Congrès national du PPRL et du 9e Plan quinquennal de développement socioéconomique. Le texte souligne que, sous la direction du PPRL, la position et le prestige du Laos n’ont cessé de se renforcer sur la scène internationale.

Le message décrit ce 12e Congrès comme un événement politique majeur, marquant une nouvelle étape de développement pour le pays. Il exprime la conviction que les orientations stratégiques qui y seront définies permettront de renforcer l'unité nationale, d'assurer la stabilité sociopolitique et de stimuler la croissance économique.

Le PCV réaffirme que les peuples vietnamien et lao sont des camarades et frères proches partageant les mêmes idéaux révolutionnaires. Il rappelle que la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos est un héritage sacré, forgé par les générations précédentes de dirigeants des deux pays et consolidée au fil des épreuves historiques. Ces relations sont considérées comme un élément vital pour la protection de la souveraineté et le développement de chaque pays, ainsi que pour la paix et la coopération dans la région et dans le monde.

Le message souligne également qu'en 2025, les deux pays ont franchi une étape historique en élevant leurs relations au rang d'une « amitié grandiose, solidarité spéciale, coopération intégrale et lien stratégique ». Cela témoigne d'une confiance politique profonde et d'une volonté commune de porter la coopération bilatérale vers de nouveaux sommets, adaptés au contexte actuel.

Enfin, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens expriment leur profonde gratitude pour le soutien précieux et sincère du Laos lors de leur lutte d’hier pour l’indépendance et la réunification nationale, comme dans la période actuelle où le Vietnam entre dans une ère de progrès national.-VNA