Le PCV attache une grande importance à ses liens avec le Parti Russie Unie

Le Parti communiste du Vietnam (PCV) attache toujours une grande importance à la coopération avec le Parti Russie Unie, la considérant comme un fondement pour renforcer la confiance politique et favoriser la coopération bilatérale, a déclaré le secrétaire général du Parti, To Lam, lors de sa rencontre avec Dmitri Medvedev, président du Parti Russie Unie (PRU) et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, à Pyongyang le 10 octobre.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la visite d'État de la secrétaire générale To Lam en République populaire démocratique de Corée (RPDC) et de sa participation à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs de Corée (10 octobre 1945-2025).

Lors de cette rencontre, le secrétaire général To Lam et Dmitri Medvedev ont souligné l'importance que les deux Partis, les deux États et les deux peuples attachent à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie. Le dirigeant vietnamien a adressé ses salutations au président Poutine et aux autres hauts dirigeants russes, et a remercié la Russie d'avoir envoyé une délégation aux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2025).

De son côté, Medvedev a transmis les salutations du président Vladimir Poutine au secrétaire général To Lam et aux autres dirigeants vietnamiens clés, et a transmis les chaleureuses salutations du gouvernement et du peuple russes au peuple vietnamien, exprimant sa sympathie pour les pertes et dommages causés récemment par les tempêtes et les inondations.

Le secrétaire général To Lam a souligné que le Vietnam considère la Russie comme un partenaire stratégique clé et souhaite élargir sa collaboration dans des domaines majeurs tels que la politique, la sécurité et la défense, l'énergie, le pétrole et le gaz, les sciences et les technologies, l'éducation et la formation, ainsi que la culture et les sciences humaines.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la promotion des canaux de coopération entre les deux partis, ont salué les échanges entre leurs jeunes et ont soutenu la collaboration entre l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l'École du Parti Russie Unie.

Dmitri Medvedev a félicité le Vietnam pour ses remarquables réalisations au cours des 80 dernières années de construction et de développement nationaux. Au nom du Parti révolutionnaire uni (PRU), il a souhaité au Vietnam un plein succès pour l'organisation du 14e Congrès national du Parti, qui posera les bases essentielles pour que le pays franchisse de nouvelles étapes sur la voie de devenir une nation socialiste prospère, forte, démocratique, équitable et civilisée, contribuant activement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits des progrès réalisés dans la mise en œuvre des récents accords et engagements de haut niveau et ont convenu de renforcer davantage la confiance politique, d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau, et de mettre en œuvre efficacement le Plan directeur de coopération Vietnam-Russie à l'horizon 2030 et les autres accords récemment conclus.

Ils ont également discuté des mesures visant à renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement ; à lever les obstacles et à élargir l'accès aux marchés respectifs ; et à créer des conditions favorables au développement des partenariats entre les entreprises dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie, des sciences et des technologies. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération en matière de sécurité et de défense, de connectivité locale et de transport, ainsi que d'améliorer la collaboration dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture, des sports et du tourisme. Elles se sont également engagées à faciliter les déplacements de leurs citoyens et à renforcer la coopération dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz, de l'énergie nucléaire et du travail, notamment dans le secteur agricole.

Les dirigeants ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance des mécanismes multilatéraux tels que les Nations Unies, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

À cette occasion, au nom des dirigeants vietnamiens, le secrétaire général To Lam a invité le président Vladimir Poutine et le président du PRU et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie Dmitri Medvedev à se rendre de nouveau au Vietnam prochainement. - VNA/VI