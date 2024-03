Le pavillon vietnamien marque les esprits lors du Week-end de la Francophonie à Yèbles

La 5ème édition du Week-end de la Francophonie s'est déroulée les 23 et 24 mars à Yèbles, en Seine-et-Marne (France), avec la participation de plus de 40 pays, territoires, localités et associations. Le Vietnam était l'invité d'honneur de cet événement.

Des visiteurs au pavillon vietnamien lors du Week-end de la Francophonie. Photo: VNA

Grâce à des paysages pittoresques illustrés par des photos et affiches, des marionnettes sur l'eau en bois, des paniers en rotin, des chemises en soie et de nombreux souvenirs, le pavillon du Vietnam a suscité l'intérêt de nombreux visiteurs désireux de découvrir des produits vietnamiens uniques.

Lors de cet événement, le Centre culturel du Vietnam en France, en collaboration avec des étudiants vietnamiens et internationaux, a organisé des programmes culturels uniques et des défilés d'ao dai (tenue traditionnelle vietnamienne), laissant une impression profonde dans le cœur des visiteurs.

Tang Thanh Son, directeur adjoint du Centre culturel du Vietnam en France, a souligné que cet événement permet de présenter aux amis internationaux un beau pays, avec des habitants accueillants prêts à recevoir des amis du monde entier.

L’ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a salué l'organisation de l'événement par la ville de Yèbles, surtout dans un contexte où la France se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de Paris 2024 et le 19ème Sommet de la Francophonie à Villiers-Cotterêt. Cette initiative contribue à promouvoir les valeurs du sport telles que l'équité, l'égalité, la solidarité, le respect mutuel et à honorer le français en tant que langue de la créativité, de l'innovation et du commerce.

L'ambassadrice a affirmé que le Vietnam, à travers son Centre culturel en France, avait participé activement aux événements francophones de Yèbles depuis 2015, dans le but de partager la culture et la diversité de la communauté francophone.

Marième Tamata-Varin, maire de Yèbles, s'est déclaré heureuse d'accueillir le Vietnam à cet événement en tant qu'invité d'honneur. Selon elle, la raison pour laquelle le Vietnam est choisi comme invité d'honneur est parce qu'il a participé toujours avec enthousiasme à toutes les éditions précédentes.

C'est la 5ème fois que Yèbles organise le Week-end de la Francophonie pour célébrer la Journée internationale de la Francophonie le 20 mars. Organisé tous les deux ans depuis 2015, l'événement attire toujours un grand nombre de délégations et de communautés de nombreux pays francophones. Outre l'objectif principal de partager les cultures et la diversité de la communauté francophone, l'événement de cette année porte également les couleurs des JO de Paris 2024 qui met en avant les valeurs du sport. -VNA/VI