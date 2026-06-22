Le patrimoine, richesse vivante et moteur de croissance à Hue

Alors que Hue affirme son nouveau statut de ville sous autorité centrale, l’ancienne capitale impériale entend transformer son exceptionnel héritage culturel en un véritable moteur de développement.

La citadelle impériale de Hue se distingue au cœur de la ville historique. Photo: nhandan.vn

À l’heure où la croissance économique s’impose comme une priorité, le tourisme local ne se limite plus à la préservation et à la valorisation du patrimoine. Il s’inscrit désormais dans une démarche plus ambitieuse visant à faire de la culture une ressource importante au service du développement de la ville.



Souvent comparée à une véritable « mine d’or » patrimoniale, la Cité impériale de Hue s’illumine chaque soir avec ses palais Ngo Mon, Thai Hoa ou Kien Trung. Au son de la musique de cour, les visiteurs sont invités à plonger dans l’atmosphère raffinée de l’ancienne capitale. Une expérience saluée par de nombreux touristes étrangers, à l’image de Marie Laurent, une visiteuse française, qui voit en Hue bien plus qu’un ensemble de monuments historiques : un espace culturel vivant.



Peu de destinations réunissent une telle richesse patrimoniale et culturelle. Le complexe des monuments de la dynastie Nguyen (1802-1945), les chants de Hue, les fêtes traditionnelles, la gastronomie impériale, les villages d’artisanat, l’ao dai de Hue ainsi que les paysages emblématiques de la rivière des Parfums et de la lagune de Tam Giang-Cau Hai offrent un potentiel rare pour développer un tourisme de qualité associant culture, nature et villégiature.



Selon le docteur Cung Trong Cuong, directeur de l’Institut des études sur le développement de Hue, la force de la ville ne réside pas seulement dans ses monuments, mais aussi dans la richesse de son univers culturel, qui permet aux visiteurs de découvrir l’histoire à travers tous les sens : contempler l’architecture, écouter la musique, savourer la gastronomie et partager le quotidien des habitants.



Cette dynamique se reflète déjà dans les chiffres. Après avoir accueilli 4 millions de visiteurs en 2024, Hue a enregistré près de 3,6 millions de touristes au cours des cinq premiers mois de 2026. Les recettes touristiques ont atteint environ 8.300 milliards de dôngs, en hausse de 70 % sur un an.



Les spécialistes estiment toutefois que ce potentiel reste encore insuffisamment exploité, notamment en raison d’une durée moyenne de séjour relativement courte, de dépenses touristiques limitées et d’une offre de loisirs haut de gamme encore modeste.



Face à ces défis, la ville engage une nouvelle étape de son développement. Le président du Comité populaire municipal, Nguyen Khac Toan, a souligné que le tourisme et les services constituent des leviers essentiels pour atteindre les objectifs de croissance de Hue dans cette nouvelle phase. L’ambition est non seulement d’attirer davantage de visiteurs, mais aussi de mieux valoriser chaque produit culturel, chaque destination et chaque expérience proposée.



Cette orientation se traduit notamment par la transformation des sites historiques en véritables espaces de culture vivante. Selon Hoang Viet Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Hue, les technologies numériques et la reconstitution de cérémonies impériales contribuent à enrichir l’expérience des visiteurs tout en mettant davantage en valeur le patrimoine.



Parallèlement, la ville élargit son espace de développement autour de quatre zones stratégiques : le centre patrimonial, la lagune de Tam Giang-Cau Hai, la zone côtière de Chan May-Lang Co et la région écologique de l’ouest. L’objectif est de diversifier l’offre touristique tout en préservant l’équilibre du cœur historique.



Pour accompagner cette ambition, Hue mise sur une forte mobilisation des investissements privés. Plus de 19.000 milliards de dôngs ont été enregistrés de janvier à mai 2026 pour soutenir des projets d’envergure, notamment dans l’hôtellerie haut de gamme, les centres de conférences internationaux et les industries culturelles.



Selon Tran Thi Hoai Tram, directrice du Service municipal du Tourisme, l’avenir de Hue repose sur une montée en qualité de son offre touristique, avec une attention particulière accordée au tourisme vert, communautaire et expérientiel. -VNA/VI