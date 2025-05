Le Parti lao félicite le Président Hô Chi Minh à l'occasion du 135e anniversaire de sa naissance

Ce message met en lumière les étapes importantes de la vie et de la carrière du Président, ainsi que ses contributions à la lutte révolutionnaire du peuple vietnamien et des trois pays indochinois.

Il est dit que, durant son périple pour trouver la voie du salut national, le Président Hô Chi Minh a accédé au marxisme-léninisme et l'a appliqué avec créativité à l'Indochine en fondant le Parti communiste indochinois, parti révolutionnaire de la classe ouvrière et du peuple, précurseur du PCV et du PPRL. Il a directement mené les luttes pour la libération nationale et l'indépendance des peuples des trois pays indochinois jusqu'à leur glorieuse victoire.

Réalisant le dernier souhait et le conseil du Président Ho Chi Minh selon lesquels "Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté", le peuple vietnamien a mené une lutte acharnée et a conquis son indépendance totale lors de la campagne Hô Chi Minh du 30 avril 1975, poursuivant ainsi la construction et le développement du pays prospère qu'il est aujourd'hui.

Les grandes et vastes victoires et réalisations de la révolution vietnamienne sont le fruit de la direction et du leadership directs du Président Hô Chi Minh. Au cours des dernières décennies, la cause révolutionnaire vietnamienne a témoigné de la direction clairvoyante et juste du PCV, ainsi que de la vision du Président Hô Chi Minh en matière de construction du Parti, de gouvernance de l'État, de solidarité et d'unité nationales et internationales, qui demeurent d'actualité pour la révolution vietnamienne, a souligné le Comité central du PRPL.

L'idéologie, l'éthique révolutionnaire et le style de travail du Président Ho Chi Minh sont devenus un exemple brillant et précieux, un atout inestimable non seulement pour le peuple vietnamien, mais aussi pour les peuples épris de paix, œuvrant pour l'indépendance nationale et le progrès social, a indiqué le message.

En appliquant les enseignements et les instructions du Président Ho Chi Minh selon lesquels "aider ses amis, c'est s'aider soi-même", le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont apporté un soutien précieux, important et opportun au peuple laotien dans sa lutte pour la libération nationale, par le passé, ainsi que dans la construction et le développement du pays aujourd'hui.

Photo : VNA

Le message précisait que le Président Hô Chi Minh, avec les Présidents Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, avait jeté les bases de la solidarité entre le Laos et le Vietnam, la transformant en une grande solidarité éternelle des deux peuples dans la victoire sur les envahisseurs étrangers. Cette solidarité est devenue une relation pure et loyale rare dans les relations internationales, un héritage inestimable des deux nations, la loi de l'existence et du développement des deux pays, et un facteur décisif dans la victoire de leur révolution.

Le Président Hô Chi Minh vit à jamais dans la cause révolutionnaire, la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Laos et le Vietnam, conclut le message.-VNA/VI