Le Parti communiste du Vietnam a une vision stratégique, selon un professeur de l'UTS

La stabilité sociale et le développement économique durable sont des réalisations notables du Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) depuis la mise en œuvre du Doi Moi (Renouveau).

C’est ce qu’a souligné le professeur Nghiem Duc Long, directeur du Centre pour l’environnement et l’eau de l’Université de technologie de Sydney (UTS) et président de l'Association des intellectuels et experts vietnamiens en Australie (VASEA), dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Sydney.

Le professeur Nghiem Duc Long a précisé que la direction du Parti, la stabilité des institutions politiques, les efforts dans la lutte contre la corruption et les méthodes diplomatiques intègres ont constitué les conditions essentielles pour ces réalisations. Bien que le système politique vietnamien possède ses propres spécificités, la diplomatie multilatérale du PCV a contribué à surmonter les divergences politiques avec de nombreux autres pays. La coopération stratégique globale du Vietnam avec l'Inde, l'Australie, la République de Corée, la France, la Malaisie, les États-Unis, la Russie, le Japon et la Chine a ouvert la voie ces dernières années à de nombreux programmes d'investissement économique ainsi qu'à des projets de coopération scientifique et technologique.

La « transparence » de l’appareil administratif et la lutte contre la corruption ont constitué des succès remarquables du PCV, a insisté le professeur.

Évaluant l'importance de la lutte contre la corruption et de la politique de rationalisation de l'appareil d'Etat pour la direction du Parti ainsi que pour le développement du pays, le professeur a souligné que ces deux actions ont un même objectif : un système administratif transparent, efficace et cohérent.

Le pays se trouve au seuil d’une nouvelle ère – l’ère du progrès, a affirmé le PCV. Le professeur a estimé que c’était un moment propice pour le Vietnam de tourner une nouvelle page, non seulement en termes d’économie, de société et de sécurité intérieure, mais aussi en contribuant activement à la communauté mondiale. La Résolution 57 du Parti a défini des objectifs clairs, des feuilles de route et des plans spécifiques, soulignant l’importance des connaissances, des sciences et des technologies pour le développement socio-économique. Avec l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, de nombreux défis attendent le Vietnam, a-t-il ajouté.

Selon lui, le plus grand défi à venir réside dans l’optimisation des ressources de tous, en particulier le rôle des petites et moyennes entreprises (PME). Il a exprimé l'espoir que le Parti et le gouvernement accorderont davantage d'attention et mettront en place des fonds d'investissement pour soutenir les PME.

Concernant ses attentes envers la direction future du Parti, le professeur a exprimé sa conviction que le PCV accomplirait toujours sa mission principale : parvenir à la justice sociale. En plus du développement économique, il a espéré que le Parti prêterait une attention continue à la sécurité sociale, préserverait la culture et adopterait des politiques spéciales pour soutenir les personnes vulnérables. Selon lui, seule l’équité permettra de tirer parti de la diversité de la société pour promouvoir le développement. – VNA/VI