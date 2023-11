Le Partenariat stratégique vert porte les relations Vietnam - Danemark à une nouvelle hauteur

L'ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz, a souligné que le récent établissement du Partenariat stratégique vert (PSV) entre le Vietnam et le Danemark ouvrait un nouveau chapitre dans leurs relations de 50 ans, lors d'une rencontre avec la presse.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'entretient en ligne avec la Première ministre danoise Mette Frederiksen, le 1er novembre 2023. Photo :VNA

Depuis 2015, le Vietnam et le Danemark sont passés d'une relation donateur-bénéficiaire à un partenariat sur un pied d'égalité, avec une coopération étendue dans tous les secteurs, y compris le dialogue politique, la croissance verte, l'énergie, l'agriculture, l'alimentation, les soins de santé et la culture, en mettant l’accent principalement sur le renforcement des capacités dans ces domaines, a indiqué l’ambassadeur Nicolai Prytz.

Selon l’ambassadeur danois, les deux pays entretenaient auparavant une coopération stratégique dans divers domaines liés à la croissance verte. Par conséquent, lorsqu’ils se sont orientés vers des relations appelées PSV, cela signifiait qu’ils cherchaient un terme précis pour leur coopération actuelle.

Il a souligné qu'au cours des dernières années, le gouvernement vietnamien a pris des engagements forts en faveur de la transformation verte, notamment les engagements du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la COP26 pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Parallèlement, le Vietnam est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique, fortement dépendant des combustibles fossiles et doté d’une industrie à forte intensité énergétique en pleine croissance.

L'ambassadeur danois a estimé que le PSV se concentrerait sur la résolution des problèmes d'importance nationale et internationale au Vietnam ainsi que sur les efforts dirigés vers une plus grande utilisation des technologies vertes et des pratiques durables.

L'accord sur l'établissement du PSV a porté la coopération déjà étroite et fructueuse entre le Vietnam et le Danemark à une nouvelle hauteur.

En outre, il fournit un cadre solide au Danemark pour aider le Vietnam à développer une économie résiliente au changement climatique et à faibles émissions de carbone, et à promouvoir une économie circulaire, a précisé l’ambassadeur Nicolai Prytz.

Le Vietnam est l'un des cinq pays avec lesquels le Danemark a établi un PSV, aux côtés de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Afrique du Sud et de la République de Corée.

Le PSV sera mis en œuvre sur les plans politique et économique et les programmes de coopération.

Sur le plan politique, les deux gouvernements poursuivront le dialogue sur les questions de croissance verte et de changement climatique.

Le Vietnam et le Danemark discuteront rapidement et proposeront un plan d'action du PSV avec des objectifs ambitieux et des actions spécifiques.

Le plan d'action favorisera l'échange de connaissances et de meilleures pratiques, ainsi que le transfert de technologies dans les programmes de coopération stratégique en cours entre les deux pays dans divers domaines : l'énergie, l'agriculture et l'alimentation, la santé, l'éducation, les statistiques...

Ce plan comprendra également de nouvelles initiatives dans des domaines d'intérêt mutuel tels que le développement durable, le climat, les solutions maritimes...