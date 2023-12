Le partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon mis en lumière

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue japonais Kishida Fumio. Photo : VNA

L'élévation des relations Vietnam-Japon au rang de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde favorisera non seulement les relations bilatérales à l'avenir, mais contribuera également activement au renforcement des liens ASEAN -Japon, en fournissant avantages concrets aux deux parties.C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, en marge de la visite de travail du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Japon pour assister au sommet commémorant le 50e anniversaire de l'amitié et de la coopération ASEAN-Japon et mener des activités bilatérales dans ce pays du 15 au 18 décembre.Selon le diplomate Pham Quang Hieu, en tant que membre proactif de l'ASEAN, le Vietnam soutient toujours le développement vigoureux et le rapprochement des relations entre le bloc et le Japon.Basé sur les bonnes relations entre les deux pays, la visite de Pham Minh Chinh devrait apporter une contribution importante au succès commun du Sommet et approfondir les relations Vietnam-Japon dans le cadre du partenariat stratégique intégral nouvellement établi.Lorsque le Japon a proposé l'organisation dudit sommet et l'établissement du partenariat stratégique intégral ASEAN-Japon en 2023, le Vietnam l'a immédiatement soutenu et a contribué à la réalisation de ces propositions, garantissant ainsi la feuille de route proposée par les parties depuis le début de l'année.Dans le cadre de sa visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au Sommet de la Communauté asiatique à émissions nettes nulles (AZEC), présidé par son homologue japonais Kishida Fumio, dans le but de promouvoir la coopération en matière de réduction des émissions de carbone, de garantir la sécurité énergétique et développement durable, a-t-il rapporté.La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à cet événement confirme la politique cohérente du Vietnam de construire des économies vertes et circulaires et de répondre de manière proactive au changement climatique, de mettre en œuvre ses engagements pris à la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) et à la COP28, notamment celui d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, a-t-il souligné.