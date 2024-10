Le partenariat stratégique intégral Vietnam-Australie se développe de manière positive

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son effectuera une visite en Australie et coprésidera la 6e réunion ministérielle des Affaires étrangères Vietnam-Australie du 16 au 19 octobre, à l'invitation de la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong.

Dans une interview à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam a déclaré que cette réunion constitue l'un des cinq mécanismes de coopération au niveau ministériel entre les deux pays, contribuant à promouvoir la coopération bilatérale entre le Vietnam et l'Australie, notamment dans les domaines politique et diplomatique, ainsi que dans les forums régionaux et internationaux. Coïncidant avec cet événement, les deux parties organiseront la 4e réunion ministérielle du Partenariat économique Vietnam - Australie.

Le voyage d'affaires du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son vise à mettre en œuvre les résultats extrêmement importants obtenus lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars 2024, au cours de laquelle les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de Partenariat stratégique intégral.

Dans le cadre de cette réunion, les deux parties échangeront sur les mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale, y compris dans des domaines tels que la transformation numérique, la transition verte et l'adaptation au changement climatique. Elles s'efforceront également de finaliser le Programme d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique intégral dans cette nouvelle phase, avec un contenu couvrant tous les domaines de coopération essentiels.

Les deux parties discuteront également des questions régionales et internationales d'intérêt commun, contribuant à renforcer la coordination entre les deux pays au sein des forums multilatéraux, dans un contexte où l'environnement régional et international est en pleine mutation.

Selon l'ambassadeur Pham Hung Tam, le voyage d'affaires du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son se déroule dans un contexte où le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Australie connaît un développement très dynamique et positif dans les six domaines clés définis par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa visite en Australie en mars 2024.

Les visites et les échanges de délégations de haut niveau à tous les niveaux continuent d'être maintenus régulièrement. Le commerce bilatéral a repris une croissance positive, atteignant plus de 9,6 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2024. Les exportations vietnamiennes vers le marché australien ont augmenté de 27,3 %, dépassant largement le taux de croissance des exportations nationales (15,8 %).

Les échanges entre les peuples ne cessent de s'intensifier. Le Vietnam a accueilli plus de 300 000 visiteurs australiens au cours des huit premiers mois de l'année 2024. L'Australie a été le premier pays à délivrer de l'aide humanitaire au Vietnam et a accordé plus de 3 millions de dollars australiens pour aider le pays à surmonter les conséquences du super typhon Yagi. La coopération en matière de défense et de sécurité a également connu de nouveaux développements positifs.

Selon le programme, Bui Thanh Son coprésidera la 6e réunion ministérielle des Affaires étrangères Vietnam-Australie, rencontrera la gouverneure de l'Australie-Méridionale, Frances Adamson et le ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell, participera et prononcera un discours lors de la Conférence de l'Institut de politique Australie-Vietnam, visitera l'Université d'Adélaïde, et rencontrera le personnel du Consulat général du Vietnam à Sydney. -VNA/VI