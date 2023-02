Le partenariat entre la VNA et l’ANSA contribue aux liens Vietnam-Italie

L’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’Agence de presse italienne ANSA ont signé un accord de coopération professionnelle lors d’une cérémonie tenue en ligne lundi 20 février à Hanoi.

La directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang montre l’accord de coopération professionnelle entre la VNA et l'ANSA, à Hanoi, le 20 février. Photo: VNA

Le document a été signé par la directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang et le PDG de l’ANSA Stefano De Alessandri.

Dans ses remarques, Vu Viêt Trang a salué cette nouvelle étape de développement dans la coopération entre les deux agences de presse.

En 2010, les responsables de la VNA et de l’ANSA ont signé le premier accord de coopération, a-t-elle déclaré, notant que l’accord a créé une plateforme permettant aux deux agences d’échanger officiellement des informations, de présenter le potentiel et les avantages de leurs pays respectifs, de renforcer la connectivité et les échanges entre les deux peuples, contribuant à promouvoir les liens entre le Vietnam et l’Italie au cours des dernières années.

Dans le contexte du monde confronté aux épidémies, aux catastrophes naturelles, aux conflits ainsi qu’aux fausses informations, les agences de presse doivent toutes se rénover et relever les défis liés aux ressources, afin de pouvoir répondre à la demande d’informations en évolution rapide, a-t-elle souligné.

Par conséquent, le renforcement de la coopération entre les agences de presse aidera à partager les difficultés communes, ce qui est également l’objectif de l’accord de coopération entre la VNA et l’ANSA, a-t-elle indiqué.

Sur la base du contenu convenu, les deux agences auront une base solide pour mieux mettre en œuvre des activités de coopération telles que l’échange d’informations, en mettant l’accent sur les produits d’information multimédias, le soutien à leurs journalistes; ou le partage d’expériences par le biais d’activités d’échange professionnel et de visites d’information, a-t-elle poursuivi.

Informant les participants sur les activités de la VNA, la directrice générale a déclaré que l’agence intensifie ses produits d’information multimédias et introduit ses produits d’information sur toutes les plateformes Internet.

L’agence applique progressivement l’intelligence artificielle (IA) dans la production d’informations pour réduire les ressources humaines et les coûts, tout en créant des produits de journalisme de données à partir de ses abondantes archives constituées pendant près de huit décennies.

La VNA a envoyé ses correspondants à Rome depuis 2004 dans le but de fournir une couverture complète de la situation en Italie, au Vatican et en Europe du Sud, a-t-elle fait savoir.

Nous pensons qu’à travers le pont d’information, la VNA et l’ANSA continueront de contribuer activement à la promotion des relations bilatérales entre le Vietnam et l’Italie dans tous les domaines, de la politique, de la diplomatie à l’économie, en passant par l’éducation, la science, la défense et la sécurité, la protection de l’environnement et la coopération décentralisée, a-t-elle déclaré.

Vu Viêt Trang a également exprimé sa conviction que la coopération entre les deux agences de presse contribuera à renforcer davantage les sentiments et les liens étroits entre les Vietnamiens et les Italiens.

Sur la base de l’accord de coopération, les deux agences organiseront cette année des activités pratiques pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Italie, a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Stefano De Alessandri a déclaré que l’ANSA, créée en 1945, est la plus grande agence de presse d’Italie, qui produit quotidiennement plus de 3.700 nouvelles en six langues et sous diverses formes. L’ANSA a envoyé 500 correspondants dans plus de 80 pays à travers le monde.

Le responsable s’est dit ravi de la signature de l’accord de coopération, et a affirmé que le document créera une base pour l’expansion de la collaboration dans les domaines du commerce, de la technologie et de l’intelligence artificielle et des applications blockchain entre les deux agences de presse.

L’accord contribuera également activement à promouvoir les relations entre les deux pays, a-t-il souligné.