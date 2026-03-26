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Le parc national de Xuan Thuy reconnu parc du patrimoine de l'ASEAN

Le parc national de Xuan Thuy, situé dans la province de Ninh Binh (Nord), a reçu le titre de parc du patrimoine de l’ASEAN le 22 mars, marquant une étape importante dans les efforts du Vietnam pour conserver la biodiversité et protéger les écosystèmes de zones humides essentiels.
    

 

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