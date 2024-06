Le parc national de Cat Tien rejoint officiellement la Liste verte de l'UICN

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a récemment ajouté le parc national de Cat Tien, dans le Sud du Vietnam, à sa Liste verte des aires protégées et conservées, ce qui en fait le 72e au monde et le deuxième au Vietnam de recevoir cette distinction.

Le parc s'est inscrit sur la Liste verte en septembre 2018 et ses documents ont été développés depuis janvier 2022.

Le parc national de Cat Tien, créé en 1978 et s'étendant sur plus de 82 000 hectares dans les provinces vietnamiennes de Dong Nai, Lam Dong et Binh Phuoc, abrite 1 729 espèces animales appartenant à 238 familles et plus de 1 600 espèces végétales appartenant à 710 familles, dont certaines espèces rares telles que les éléphants d'Asie, les gaurs, les langurs douc à pattes noires, les pangolins de Java et les crocodiles siamois.

Le parc national de Cat Tien, créé en 1978, s'étend sur plus de 82 000 hectares. Photo: Vnexpress.net

La Liste verte est un ensemble de mesures mesurant le succès de la conservation, lancée lors du Congrès mondial de la nature de l'UICN en 2016. Pour figurer dans cette liste, les sites de conservation doivent répondre à 17 critères avec 50 indicateurs. Plus de 300 sites de conservation de 60 pays ont postulé.

Jake Brunner, directeur de la sous-région du Bas-Mékong de l’UICN, a déclaré que l’obtention de la certification de la Liste verte ne consistait pas seulement à rechercher un titre, mais aussi à démontrer un engagement et une persévérance à long terme.

Il a déclaré que le rassemblement des preuves pour prouver le respect des 17 critères de la norme était très complexe, ajoutant que le fait que deux des trois sites de la Liste verte en Asie du Sud-Est se trouvent au Vietnam reflète la détermination du gouvernement vietnamien à améliorer les normes de gestion des sites protégés.

Le parc national de Cat Tien abrite 1 729 espèces animales et plus de 1 600 espèces végétales. Photo: vnexpress.net

Van Ngoc Thinh, directeur national du Fonds mondial pour la nature (WWF) au Vietnam, a déclaré que l'obtention du statut de Liste verte était une preuve claire des progrès significatifs dans la gestion du parc au cours des deux dernières années.

La Liste verte fixe les critères les plus stricts pour évaluer les activités de conservation et la gestion des aires protégées. Le respect de ces critères aide les sites de conservation à identifier les priorités futures, a-t-il ajouté.

En 2019, la Réserve naturelle de Van Long, dans la province septentrionale de Ninh Binh, était devenue la première au Vietnam et en Asie du Sud-Est à obtenir le statut de Liste verte.

Actuellement, dix parcs nationaux et sites de conservation à travers le pays terminent les procédures pour obtenir cette reconnaissance. Les parcs nationaux de Bidoup-Nui Ba, Bach Ma et Cuc Phuong devraient finaliser leurs propositions de certification de l’UICN en 2024.-VNA/VI