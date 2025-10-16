Le parc national de Cat Tiên fait l’unanimité aux Prix internationaux d’écotourisme

Le parc national de Cat Tiên a été distingué dans quatre catégories lors de la deuxième édition annuelle des Prix internationaux d’écotourisme du Réseau asiatique d’écotourisme (AEN-IEA 2025) qui s’est tenue récemment en Inde.



Pham Xuân Thinh, directeur du parc, a déclaré que Cat Tiên avait reçu le prix «Conservation de la biodiversité» (catégorie 5), reconnaissant ainsi ses efforts continus pour préserver la biodiversité et protéger l’écosystème de la forêt tropicale, qui abrite des centaines d’espèces rares.



Le parc a également remporté le prix «Promotion de l’écotourisme» (catégorie 7) pour ses initiatives visant à se présenter comme une destination écotouristique responsable et conviviale, permettant aux touristes d’apprécier les richesses de la forêt.



De plus, Cat Tiên a reçu le prix «Gouvernance de destination» (catégorie 1), récompensant l’efficacité de sa structure de gestion, qui coordonne les efforts de tourisme durable avec la participation des secteurs privé et public, ainsi que de la société civile, selon le site web de l’AEN.



Le prix «Champion communautaire» (catégorie 10) a été particulièrement remarquable, soulignant la réussite du parc dans l’organisation d’activités communautaires, notamment le développement commercial, les initiatives de gestion et les projets de préservation de l’environnement.



Pham Xuân Thinh a souligné que le parc national de Cat Tiên était le seul parc vietnamien à être récompensé lors des Prix internationaux de l’écotourisme de l’AEN, témoignant ainsi de son engagement à développer un tourisme respectueux de la nature pour un avenir vert et durable.



Le parc national de Cat Tiên est considéré comme une réserve naturelle exceptionnelle au Vietnam, riche en espèces rares, spécieuses et endémiques de faune et de flore, et constitue un lieu de prédilection pour les scientifiques et les touristes vietnamiens et étrangers.

Vue aérienne du Parc national de Cat Tiên. Photo: VNA



Couvrant 71.920 hectares dans les provinces de Dông Nai et de Lâm Dông, le parc national de Cat Tiên fait partie du complexe forestier tropical humide et compte parmi les plus importantes forêts naturelles du Vietnam. Il abrite plus de 1 700 espèces animales et 1 600 espèces végétales. C’est pourquoi cette zone revêt une importance capitale, non seulement au Vietnam, mais aussi dans le monde entier.



La diversité du parc a été reconnue par le WWF, qui l’a sélectionné comme l’une des 200 zones écologiques mondiales, incluant les zones terrestres et aquatiques, et sa biodiversité remarquable. En 2001, le parc national de Cat Tiên a été classé 411e réserve de biosphère mondiale par l’UNESCO. – VNA/VI