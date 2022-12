Le parc industriel de Liên Hà Thai draine plus de 720 millions de dollars d'IDE

Selon les autorités locales, en deux ans, le parc industriel de Liên Hà Thai, dans la zone économique (ZE) de la province Thai Binh (Nord), a attiré plus de 720 millions de dollars d’investissements directs étrangers (IDE).

Une délégation de Samsung Electronics Vietnam écoute présenter les potentiels du parc industriel de Liên Hà Thai. Source: thaibinhtv.vn

Ce chiffre impressionnant est dû aux politiques préférentielles mises en place et à la proximité de la région avec les ports maritimes et l’aéroport de Cat Bi à Hai Phong (Nord).

Selon le secrétaire adjoint du district de Thai Thuy, Dô Van Hiên, le district a remis 588 hectares de terres défrichées à l’investisseur Green i-Park, en un an seulement, pour permettre à l’entreprise de démarrer les travaux de construction.

Selon le directeur général de Green i-Park, Bùi Thê Long, le parc industriel de Liên Hà Thai joue un rôle de pionnier en attirant des investissements dans l’électronique et les industries respectueuses de l’environnement dans la ZE de Thai Binh.

À ce jour, le parc a attiré sept projets de Singapour, de Taïwan (Chine) et de la République de Corée. Le plus important d’entre eux est un projet de 120 millions de dollars de LOTES, un fabricant de composants électroniques.

La construction du projet devrait commencer après le Nouvel An lunaire 2023 et devrait être achevée d’ici un an.

La ZE de Thai Binh, qui couvre une superficie totale de 30.000 hectares dans les districts de Thai Thuy et Tiên Hai, devrait devenir un moteur économique de la province de Thai Binh dans les années à venir.