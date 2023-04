Le parc Hô Chi Minh revêt une signification historique et culturelle à La Havane

Poursuivant sa visite officielle à Cuba, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a assisté le 20 avril à la cérémonie de changement de nom du parc de la paix en parc Hô Chi Minh et de dévoilement de la plaque mémorielle à ce grand leader vietnamien dans l'arrondissement de Plaza, à La Havane.

Photo: VNA

Vuong Dinh Hue a exprimé son honneur et son émotion en assistant à cet événement. Le parc de la paix a été officiellement renommé parc Hô Chi Minh, marquant un jalon symbolique de l'amitié particulière entre le Vietnam et Cuba, a-t-il dit.

Il s'est déclaré convaincu que le parc Hô Chi Minh serait une destination de divertissement et de tourisme significatives à La Havane pour que les gens puisse rendre hommage et exprimer leur profond respect envers le grand leader vietnamien. Cet ouvrage contribuera également à éduquer les jeunes générationsSelon le gouverneur de La Havane Reinaldo Garcia Zapata, sa ville est fière d'avoir un parc nommé Hô Chi Minh, qui de concert avec le héros national José Martí et le dirigeant cubain Fidel Castro, a jeté les bases de la solidarité spéciale, exemplaire et fidèle entre les deux pays et les deux peuples. des deux pays à préserver et cultiver les relations fraternelles, la solidarité spéciale et la fidélité entre les deux nations.