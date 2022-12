Le pape François adresse ses vœux de Nouvel An aux dirigeants et au peuple vietnamiens

Le pape François. Photo AFP/VNA



Le pape François - chef du Vatican, a récemment reçu l'ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung lors de la messe de Noël, tenue à la basilique Saint-Pierre, à Vatican.

L'ambassadeur Duong Hai Hung a envoyé les meilleurs voeux du Nouvel An des dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam au pape. Il a annoncé au pape que les dirigeants vietnamiens avaient visité et formulé de meilleurs vœux à la communauté des Catholiques vietnamiens à l'occasion de Noël 2022, reconnaissant leurs contributions actives à l’œuvre de l'édification et de la défense nationale.

De son côté, le pape François a souhaité un joyeux Noël et une bonne année aux dirigeants et au peuple vietnamiens, a exprimé sa joie devant l'évolution positive des relations entre le Vietnam et le Vatican. Il a espéré que les relations entre les deux parties s’épanouiraient de plus en plus dans le temps à venir.