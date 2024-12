Le numérique au cœur de l'attractivité touristique : les clés du succès

Avec plus de 78 millions d'internautes et une présence massive sur les réseaux sociaux (73,3% de la population), le Vietnam est idéalement positionné pour stimuler l'émergence d'un écosystème numérique robuste dans le secteur du tourisme.

Selon de nombreux experts, l'application de l’IoT (Internet des Objets), de l'IA (intelligence artificielle), de la VR/AR (réalité virtuelle), du big data..., à la gestion du tourisme crée des bases des progrès exceptionnels de ce secteur. En outre, les technologies numériques transforment en profondeur le secteur du tourisme en offrant des expériences personnalisées, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement, en favorisant un développement durable, tout en renforçant la compétitivité des destinations.

Les technologies modernes ouvrent d’importantes opportunités de croissance pour l’avenir de l’industrie touristique vietnamienne, selon Nguyen Anh Thu, directrice de recherche chez The Outbox Company - société d'études de marché et d'analyse de données sur le tourisme et l'hôtellerie en Asie.

Pour tirer parti des avantages de la technologie, il est nécessaire d’améliorer l’interface des applications et leurs fonctionnalités tout en assurant la sécurité de l’information. La combinaison d'informations précises et d'une assistance technique efficace contribuera à une meilleure satisfaction des utilisateurs, en particulier pour les segments de population moins familiers avec le numérique.

Le Truong Hien Hoa, directeur adjoint du Service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville, estime que la numérisation et les applications numériques facilitent grandement la recherche de destinations, propulsant ainsi le développement touristique de la ville.

Le Service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville a mis en œuvre une panoplie de solutions numériques, non seulement pour optimiser la gestion publique, mais aussi pour promouvoir l'image touristique. Grâce à ces efforts, les visiteurs peuvent désormais accéder facilement à une mine d'informations sur les attractions locales, les hébergements et les événements. A ce jour, 366 ressources touristiques de Hô Chi Minh-Ville sont disponibles sur les plateformes Google Earth et Google Map, tandis que de nombreux produits touristiques sont présentés sur des plateformes de commerce électronique (shopee, traveloka)...

Le secteur touristique est en pleine effervescence numérique, sous l'impulsion de l'Autorité nationale du tourisme qui encourage la construction d'un écosystème touristique intelligent.

Au Vietnam, le pays dispose de nombreux documents d'orientation sur la promotion de la transformation numérique, notamment « Donner la priorité au développement du tourisme numérique en tant que domaine doté d'un haut niveau de préparation ». La Stratégie nationale de développement du tourisme d'ici 2030 énonce clairement la nécessité d'accélérer le processus de transformation numérique, de former et développer un écosystème touristique intelligent.../.-VNA/VI