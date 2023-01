Le Nord sera frappé par le froid vif pendant le Têt du Chat 2023

Dans la nuit du Réveillon et pendant les vacances du Têt, le Nord sera frappé par le froid vif alors que le Centre, le Sud et les Hauts Plateaux du Centre auront des conditions météo favorables, selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

De la nuit du 21 au 23 janvier, le Nord subira des pluies légères, de la bruine et du brouillard épars. Le froid touchera le Nord et la température oscillera entre 10°C et 20°C.

Dans les provinces de Thanh Hoa à Ha Tinh, la température variera entre 12°C et 24°C.

Les populations du Sud et des Hauts Plateaux du Centre passeront les vacances du Têt avec les conditions météo favorables. La température la plus élevée est de 31°C à 34°C et la plus basse, de 21°C à 25°C. -VNA/VI