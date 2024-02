Le nombre de visiteurs étrangers en forte croissance dans des localités

Le nombre de t

ouristes étrangers

a connu une forte augmentation dans de nombreuses localités du pays pendant sept jours des vacances du Nouvel An lunaire (Têt), du 8 au 14 janvier, selon l'Autorité nationale vietnamienne du tourisme, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Les localités les plus visités par des touristes étrangères à cette occasion étaient notamment la ville balnéaire de Da Nang (Centre) avec près de 177.000 ; Hanoï, près de 103.000 ; Ninh Binh, près de 100.000 ; Quang Nam, environ 97.000 ; Quang Ninh, près de 90.000 touristes ; Hô Chi Minh-Ville, 75.000 ; Kien Giang (dans le delta du Mékong), 44.370 et Lam Dong, sur les Hauts Plateaux du Centre, 20.000 visiteurs.

Des visiteurs étrangers demandent des calligraphies. Photo : VNA

Pendant les vacances du Têt, le secteur du tourisme a accueilli 10,5 millions de touristes nationaux, soit une hausse de 16,6% par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon l'Autorité nationale vietnamienne du tourisme, l'augmentation du nombre de visiteurs étrangers s'explique par des politiques de visa favorables, une bonne exploitation de marchés, les efforts des agences de voyage et des localités ainsi qu'à des activités de promotion touristqiues, ainsi que de nouveaux produits touristiques à attirer de nombreux visiteurs.

De plus, l’amélioration de la qualité du service aérien et l’augmentation du nombre de vols ont répondu aux demandes des passagers pendant le Têt. Les compagnies aériennes nationales ont fourni environ 5,5 millions de billets, en hausse de 4% sur un an à cette occasion.-VNA/VI