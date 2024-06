Le nombre de touristes étrangers à Da Nang en hausse de 40 %

Le nombre des touristes étrangers à Da Nang a augmenté de plus de 40 %, a-t-on appris lors d’un point presse du Département municipal des statistiques de Da Nang portant sur la situation socio-économique au premier semestre de la ville.

Lors du point presse, tenu le 28 juin, le directeur du Département Tran Van Vu, a déclaré que le secteur du commerce et des services continuait d'être un point positif, contribuant positivement à la croissance économique globale de la ville.

En conséquence, le secteur du tourisme a continué de se redresser fortement, avec des revenus en provenance des services de restauration et d'hébergement de près de 13 000 milliards de dongs, soit une augmentation de 22,2% sur un an ; ceux de la vente au détail de marchandises, plus de 37 000 milliards de dongs, en hausse de 14,6%.

Cependant, le marché immobilier ne montre toujours aucun signe de reprise. La croissance du crédit est faible, les frais de transport augmentent.

Selon le rapport du Département des statistiques de la ville de Da Nang, au cours des six premiers mois de 2024, son PIB régional devrait augmenter de 5 %.

Da Nang continue de maintenir sa 17e position parmi les 63 villes et provinces en termes de PIB régional et est en tête de la région côtière de la partie Sud du Centre. -VNA/VI