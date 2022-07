Le nombre de touristes au cours des sept mois à Hanoï en forte hausse

Selon le Service municipal du Tourisme, Hanoï a accueilli en juillet 1,94 millions de touristes, dont 141.000 arrivées internationales et 1,8 million de visiteurs vietnamiens. Les recettes touristiques sont estimées à 6.150 milliards de dôngs (263,1 millions de dollars).

Entre janvier et juillet, le nombre de touristes à Hanoï est estimé à 10,62 millions de visiteurs, soit 3,6 fois plus qu'à la même période de l'an dernier. Le chiffre d’affaires du secteur est estimé à 31.900 milliards de dongs, soit 3,9 fois plus en un an.

Ainsi, le secteur du tourisme de la capitale a rempli son objectif d'accueillir en 2022 de 9 à 10 millions de visiteurs dont 1,2 ou 2 millions d'étrangers.

Pour attirer plus de touristes, le secteur touristique municipal ne cesse de renforcer la communication sur les médias, vietnamiens comme étrangers, ainsi que les réseaux sociaux... -VNA/VI