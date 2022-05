Le nombre de touristes à Hanoï double en cinq mois

Au cours des cinq premiers mois de l’année, malgré les impacts de l’épidémie de COVID-19, le nombre de touristes dans la capitale vietnamienne n'a cessé d’augmenter, dont un bon nombre de touristes étrangers, venus notammentd’autres pays d’Asie du Sud-Est pour les SEA Games 31.

Selon le Service municipal du Tourisme, entre janvier et mai, Hanoï a accueilli 6,53 millions de visiteurs, soit le double de l’an dernier à la même période, dont 126.200 arrivées internationales, et 6,4 millions de visiteurs vietnamiens. Les recettes touristiques étaient estimées à 18.900 milliards de dôngs (805 millions de dollars), soit deux fois plus qu’à la même période 2021.

Ce premier semestre, la ville vise 8,61 millions de touristes, dont 211.300 étrangers, et un chiffre d’affaire du tourisme de 25.200 milliards de dôngs.

Ces derniers temps, Hanoï a lancé de nombreux produits touristiques séduisants, amélioré la qualité de ses produits et services, organisé des programmes de promotion du tourisme, selon Dang Huong Giang, directrice du Service municipal du Tourisme.

Dans les temps à venir, la ville se concentrera sur l’élaboration de nouveaux produits et services touristiques, avec l’accent mis sur le tourisme culturel, le tourisme expérientiel, le tourisme sportif, le tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) et l'agritourisme.

Le Service municipal du Tourisme envisage de proposer au Comité populaire municipal de mettre en œuvre des programmes de publicité sur des chaînes de télévision, des sites web, des réseaux sociaux et des médias, dont la prestigieuse chaîne télévisée CNN… -VNA/VI