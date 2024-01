Le nombre de recherches sur le tourisme vietnamien se classe au 6e rang mondial

La rivière Nho Quê à Ha Giang. Photo: VNA



Selon les données de l'outil de suivi des tendances de voyage de Google, en 2023, le nombre de recherches sur le tourisme vietnamien a connu une croissance de plus de 75%, se classant au 6e rang mondial, devant la Thaïlande (10e), l'Indonésie (11e), la Malaisie (12e) et les Philippines (14e).

Les pays qui figurent parmi les 10 premiers sont la Turquie, la Grèce, la Croatie, l'Inde, l'Italie, l'Espagne, le Vietnam, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Le Vietnam est ainsi le seul pays d'Asie du Sud-Est à figurer dans cette liste.

Les pays où les recherches sur le tourisme au Vietnam sont les plus nombreuses sont les États-Unis, l'Australie, le Japon, l'Inde, la République de Corée, Singapour, le Royaume-Uni, la Malaisie et la Thaïlande. Les localités vietnamiennes les plus recherchées sur Google sont Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Phu Quôc, Hoi An, Nha Trang, Da Lat, Hue et Phan Thiet.

En 2024, le secteur du tourisme vise à accueillir 17 à 18 millions de visiteurs internationaux dont 110 millions d'étrangers. Les revenus totaux des touristes devraient atteindre environ 840.000 milliards de dongs. -VNA/VI