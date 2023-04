Le nombre de croisiéristes au Vietnam en forte hausse

En mars 2023, le nombre d’arrivées internationales par voie maritime a été multiplié par plus de 2,8 par rapport au mois dernier, selon l'Administration nationale du Tourisme du Vietnam (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme).

Photo : VNA

Une série de paquebots, avec à bord des croisiéristes en provenance pour la majorité d'Europe et d'Asie, ont accosté des ports à Nha Trang, Da Nang, Ba Ria - Vung Tau, Ho Chi Minh-Ville, Quang Ninh...

Il faut citer le super paquebot Spectrum of the Seas qui a amené plus de 3.800 croisiéristes au port de Tan Cang - Cai Mep (province méridionale de Ba Ria-Vung Tau) fin février dernier. Il s'agit du 7e navire de croisière international et du navire transportant le plus grand nombre de touristes à Ba Ria - Vung Tau depuis le début de 2023. La plupart des passagers à bord venaient des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Australie et de Singapour.



Au début du mois de mars, la province de Khanh Hoa (Centre) a accueilli le paquebot de luxe SILVER MUSE battant pavillon bahamien. Il est arrivé au port de Nha Trang avec plus de 330 visiteurs d'Allemagne, du Canada, d'Australie, de Colombie, de Thaïlande, de Chine....



La Stratégie de développement touristique du Vietnam pour 2020, avec une vision pour 2030, identifie le tourisme maritime et insulaire comme une priorité. Les stations balnéaires réputées du pays telles que Ha Long - Cat Ba, Son Tra - Hoi An, Nha Trang - Cam Ranh, Phan Thiet - Mui Ne, Phu Quoc..., sont considérées comme des sites capables de rivaliser avec d'autres stations balnéaires dans la région et en Asie pour attirer les croisiéristes. Les résultats d'une enquête de l'Organisation mondiale du tourisme montrent que le tourisme de croisière a une valeur de revenu supérieure de 40% à celle des voyages par voie aérienne ou par voie routière.



Au premier trimestre, le Vietnam a accueilli 2,7 millions de visiteurs étrangers. Les Sud-Coréens, les Américains et les Thaïlandais ont été les plus nombreux.