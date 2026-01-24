Le noctourisme a plus que jamais le vent en poupe à Hô Chi Minh-Ville

Des expositions d’art aux rues piétonnes, Hô Chi Minh-Ville s’illumine grâce au tourisme nocturne. Photo: thanhnien.vn

Le tourisme nocturne à Hô Chi Minh-Ville connaît un essor important, grâce à une offre croissante de programmes artistiques de grande qualité et à des rues piétonnes animées qui attirent les visiteurs, notamment les jeunes voyageurs en quête d’expériences inédites et originales.

« Chao Show », un nouvel espace artistique au cœur de Hô Chi Minh-Ville, invite les spectateurs à un voyage à travers la culture vietnamienne, du Nord au Sud, grâce à des mélodies emblématiques, des projections visuelles et une cuisine régionale raffinée. Le programme mêle musique, beaux-arts, photographie, jeux de lumière et plats traditionnels dans un format moderne.

«Ce n’est pas qu’une simple expérience musicale. L’expérience culinaire est également unique et reflète véritablement les couleurs de la culture vietnamienne», a déclaré Nguyên Thi Hoàng Linh, habitante du quartier de Binh Thanh.

L’une des particularités de «Chao Show» est l’utilisation de la technologie Immersive Audio 20.4, une première dans le domaine artistique vietnamien. Ce système offre un son surround 3D immersif, permettant à chaque spectateur, quelle que soit sa place, de se sentir au centre de la scène.

«Mon plus grand souhait est de faire découvrir cette expérience aux jeunes Vietnamiens qui n’ont jamais été en contact avec des instruments de musique traditionnels. Je veux condenser tout cela en un seul spectacle afin de présenter la musique de tout le Vietnam», a fait savoir le le producteur du programme, Lê Quang Minh.

«Chao Show» est un signal positif. Hô Chi Minh-Ville manque encore de spectacles artistiques pour les touristes qui incarnent pleinement l’identité vietnamienne.

« Chao Show représente une voie de développement à long terme pour la croissance du tourisme nocturne à Hô Chi Minh-Ville. Nous continuerons à le présenter aux agences de voyages internationales », a déclaré le directeur de production, Nguyên Khac Anh.

Le développement des infrastructures urbaines alimente également le tourisme nocturne. La rue piétonne Nguyên Huê est l’une des destinations nocturnes les plus prisées de Hô Chi Minh-Ville.

Ses lumières scintillantes, sa musique de rue, ses spectacles artistiques et ses nombreuses options de restauration de rue en font un lieu idéal pour se retrouver et profiter de la vie nocturne animée de la ville, notamment les week-ends et jours fériés.

Consciente du rôle clé du tourisme nocturne comme moteur de croissance, la municipalité du secteur touristique prévoit de développer de nouveaux produits grâce à des partenariats public-privé, allant des spectacles artistiques aux visites nocturnes de sites culturels et historiques.

«Il faudrait organiser des activités régulières, notamment les week-ends et jours fériés. Nous devons développer des produits de tourisme nocturne de niveau international et accueillir des festivals de cinéma et de sport», a déclaré Nguyên Duy Tam, de l’Institut de recherche stratégique de l’Université de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville.

Diversifier l’offre de tourisme nocturne stimulera la croissance touristique de Hô Chi Minh-Ville en prolongeant la durée des séjours et en augmentant les dépenses des visiteurs. – VNA/VI