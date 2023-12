Le No 1 mondial de la fabrication de puces électroniques souhaite s'implanter au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 10 décembre à Hanoi Jensen Huang, PDG de NVIDIA Corporation (États-Unis), le No 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables, qui vaut des milliards de dollars.

La Premier ministre a déclaré que dans le cadre du partenariat stratégique intégral récemment établi, le Vietnam et les États-Unis ont convenu de faire des sciences, des technologies et de l'innovation un nouveau pilier important.

Les deux pays doivent concentrer leurs ressources, en donnant la priorité à un certain nombre de domaines qui préoccupent le Vietnam, en particulier l'industrie des semi-conducteurs, un domaine dans lequel le Vietnam et les États-Unis ont des documents de coopération, a souligné le dirigeant vietnamien.

Le Vietnam compte 6.000 ingénieurs de l’industrie des semi-conducteurs travaillant pour des entreprises nationales et étrangères et vise à former 50 000 ingénieurs de haut niveau d’ici 2030, la priorité étant accordée aux ingénieurs concepteurs de circuits semi-conducteurs, a-t-il fait savoir.

Sur cette base, le chef du gouvernement a suggéré à NVIDIA de déterminer une vision stratégique de coopération à long terme et de soutenir le Vietnam dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale des semi-conducteurs, ainsi que dans le développement de l’industrie des semi-conducteurs dans les trois étapes de conception, de construction d’usine de puces, et de conditionnement et de tests.

De son côté, Jensen Huang a fait savoir que NVIDIA a investi environ 250 millions de dollars au Vietnam, identifiant ainsi le Vietnam comme un marché important.

NVIDIA souhaite établir une base au Vietnam pour attirer des talents du monde entier, contribuant ainsi à l’avenir numérique au Vietnam. Cette base aurait pour mission de créer un écosystème de semi-conducteurs et d'intelligence artificielle, de développer des superordinateurs et des logiciels informatiques pour l'avenir, a affirmé Jensen Huang, ajoutant que NVIDIA est heureux de pouvoir conclure ce partenariat avec le Vietnam.

Il a affirmé que les relations Vietnam-États-Unis disposaient d'une base favorable pour la coopération dans le domaine des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle.

Il a hautement apprécié les opportunités, les stratégies et l'approche ciblée du Vietnam dans le domaine des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, tout en valorisant les ressources humaines vietnamiennes dans ce domaine.



Si le Vietnam réussit dans la domaine des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle, il réussira dans les étapes et les domaines les plus importants de l’industrie et de la technologie, a dit Jensen Huang. -VNA/VI