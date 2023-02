Le Nguyên tiêu de Hôi An reconnu comme Patrimoine culturel immatériel national

Une procession dans le vieux quartier avec la participation de 300 personnes pour célébrer la fête Nguyên tiêu. Photo:VNA

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a décerné ce dimanche à la municipalité de Hôi An le certificat de patrimoine culturel immatériel national attribué à sa fête Nguyên tiêu.

Le Nguyên tiêu, la première pleine lune de l’année lunaire est une fête très importante et populaire à Hôi An, l’ancien carrefour culturel entre le Vietnam, le Japon et la Chine. C’est l’occasion de célébrer le Bouddha, les dieux et les ancêtres et de prier pour une année abondante et prospère.

Diverses activités culturelles sont au rendez-vous: marché nocturne, récital de poèmes, offrandes dédiées à la lune et aux dieux tenues dans les clubs de commerçants, jeux folkloriques dans la rue, spectacles de tuông (théâtre classique) et de bài chòi (un art folklorique pratiqué dans des provinces du Centre et en particulier à Quang Nam), pratique de calligraphie et peinture de masques en céramique.