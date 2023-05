Le nem vietnamien dans le top 100 des meilleurs apéritifs du monde

Le site culinaire Taste Atlas vient de dévoiler sa liste des 100 meilleurs apéritifs du monde, où figure à la 70e place le nem vietnamien (rouleau de printemps).

Le nem, la petite douceur de la cuisine vietnamienne. Photo: CTV

La cuisine est toujours un point positif dans la promotion du tourisme vietnamien. Car lorsqu’il s’agit du Vietnam, les touristes internationaux pensent souvent au phở, au sandwich banh mi, au nem,…



L’objectif de Taste Atlas est de promouvoir de bons plats locaux et éveiller la curiosité pour des plats que vous n’avez jamais goûtés.



Ce classement est basé sur les taux d’audience du site Taste Atlas. Jusqu’à présent, 18.896 votes ont été reconnus par ce système.



Selon le site culinaire Taste Atlas, au Sud du Vietnam, ce plat s’appelle chả giò, au Nord, nem et au Centre, ram. Ces trois noms sont utilisés pour désigner le même plat.



Une particularité de ce plat est la garniture de porc et de crevettes, enveloppée dans une fine couche de papier de riz. La garniture comprend des carottes, du chou, des champignons, des vermicelles et des germes de soja.



Les rouleaux seront frits jusqu’à ce qu’ils atteignent une couleur dorée, la fine couche extérieure croustillante et la délicieuse garniture ravissent les convives.



Lors de la dégustation, le nem est accompagné d’herbes aromatiques et trempé dans une sauce de poisson au piment.



Pour les convives végétariens, des rouleaux de printemps sans viande sont nés garnis de légumes tels que taro, manioc, carottes...

En plus d’être mis à l’honneur sur Taste Atlas, les nems ont également été élus parmi les 50 meilleurs plats du monde par CNN.



Sur cette liste des 100 meilleurs apéritifs du monde apparaissent des noms tels que Guotie (Chine), Mixed Ceviche (Pérou), Amêijoas à Bulhão Pato (Portugal), Gambas al ajillo (Espagne), Blini (Russie), Garlic Knots (États-Unis)... – CPV/VNA/VI