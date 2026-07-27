Le navire 015 - Trân Hung Dao entame sa visite et ses échanges avec la Marine philippine

Le navire 015, le Tran Hung Dao, a accosté au port de Manille, aux Philippines. Photo : qdnd.vn

Dans la matinée du 26 juillet, le navire 015 - Tran Hung Dao de la Brigade 162 (Région 4 de la Marine populaire du Vietnam), transportant une délégation conduite par le colonel Do Minh, commandant adjoint de la Région 4 de la Marine, a accosté au port de Manille pour entamer une visite et des activités d'échange avec la Marine philippine.



La cérémonie d'accueil a été présidée par le lieutenant-colonel Albert Absalon, chef d’état-major adjoint chargé de la logistique du Commandement de la défense navale des Philippines, en présence du colonel Luong Van Manh, attaché de défense du Vietnam aux Philippines.



Saluant l'arrivée de la délégation, le lieutenant-colonel Albert Absalon a exprimé le souhait que cette visite et ces échanges laissent des impressions mémorables à tous les membres du groupe.



Au nom de la délégation de la Marine populaire vietnamienne, le colonel Do Minh s’est déclaré convaincu que ces activités d’échanges couronnées de succès contribueraient à renforcer davantage la compréhension et la confiance mutuelles entre les armées et les marines des deux pays.



Après trois jours de navigation depuis la ville de Guangzhou (Chine), le navire 015 - Tran Hung Dao est arrivé au port de Manille conformément au plan prévu et en toute sécurité.



Durant son séjour à Manille, la délégation de la Marine populaire du Vietnam participera à diverses activités, notamment des visites de courtoisie, des échanges professionnels entre officiers et marins à bord des navires respectifs, ainsi que des rencontres sportives. - VNA/VI