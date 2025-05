Le Musée de la Victoire de Diên Biên Phu et le Mémorial de Caen scellent leur coopération

Les responsables du Musée de la Victoire de Diên Biên Phu et du Mémorial de Caen signe un accord de coopération. Photo : VOV

Le Musée de la Victoire de Diên Biên Phu et le Mémorial de Caen viennent de signer un accord de coopération visant à renforcer la conservation, l'exposition et la valorisation du patrimoine lié à la victoire de Diên Biên Phu.

À l’ambassade de France au Vietnam, le Musée de la Victoire de Diên Biên Phu et le Mémorial de Caen ont signé un accord de coopération visant à promouvoir la conservation, l’exposition et la valorisation du patrimoine relatif à la victoire de Diên Biên Phu.

Cet événement marque une étape importante dans la coopération internationale pour la préservation de la mémoire historique entre le Vietnam et la France.

Lors de la cérémonie de signature, M. Vu A Bang, vice-président du Comité populaire de la province de Diên Biên, a souligné que l’accord entre les deux musées permettrait non seulement d’enrichir les collections de documents et d’objets précieux, mais aussi de renforcer les passerelles culturelles, de favoriser la compréhension et l’amitié entre les peuples vietnamien et français.

La province de Diên Biên (Nord-Ouest) s’engage à accompagner et à faciliter efficacement la mise en œuvre de cette coopération.

En vertu de l’accord, les deux parties coopéreront dans la collecte, la conservation et l’exposition de documents et d’objets, en particulier ceux relatifs à la bataille de Diên Biên Phu.

Le Musée de la Victoire de Diên Biên Phu fournira des images et des documents libres de droits liés à la campagne historique ainsi qu’à la vie culturelle, économique et aux sites remarquables de la province de Diên Biên. Il proposera également l’organisation de délégations d’échanges pour apprendre de l’expérience française, organiser des expositions en France et accueillir des délégations françaises au Vietnam.

Du côté français, le Mémorial de Caen s’engage à fournir un appui technique dans les domaines de la muséologie, de la conservation des objets, de l’amélioration des expositions permanentes, et de l’organisation d’expositions temporaires.

Le musée collectera et fournira aussi des documents nationaux et internationaux sur l’impact de la campagne de Diên Biên Phu à des fins de présentation et de recherche.

Les deux parties conviennent de mettre en œuvre leur coopération selon les principes d’égalité, de bénéfices mutuels, en priorisant les contenus réalisables et compatibles avec les fonctions de chaque musée.

Un plan d’action spécifique sera élaboré chaque année selon les capacités financières des deux parties. Les documents et objets fournis seront transmis sous forme électronique ou en copie, dans le respect du droit d’auteur.

L’accord prendra effet pour une durée de cinq ans à compter de l’achèvement des procédures internes nécessaires, et sera renouvelé automatiquement pour chaque période suivante de cinq ans, sauf notification écrite de résiliation.

La signature de cet accord de coopération entre le Musée de la Victoire de Diên Biên Phu et le Mémorial de Caen est une étape importante, ouvrant des perspectives de collaboration à long terme dans la préservation du patrimoine historique, tout en consolidant les relations d’amitié entre le Vietnam et la République française. – NDEL/VI