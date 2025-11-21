Le MST annonce dix groupes de produits et services numériques clés

Une plateforme pétrolière (à droite) et son jumeau numérique (à gauche). Les jumeaux numériques font partie des groupes de produits et services numériques clés. Photo: Wikipédia

Le ministre des Sciences et des Technologies (MST) a promulgué la circulaire 31/2025/TT-BKHCN (circulaire 31) relative à une liste de produits et services numériques clés.

La circulaire 31 a identifié 10 groupes de produits et services numériques clés :

1. Produits et services liés à l’IA, aux jumeaux numériques et à la réalité virtuelle/augmentée : modèle de langue vietnamienne ; assistant virtuel ; intelligence artificielle spécialisée ; jumeaux numériques ; métavers ; IA de traitement pour appareils intelligents ;

2. Produits et services liés au cloud computing, à l’informatique quantique et au big data : équipements et logiciels pour systèmes de cloud computing ; services de cloud computing ; services d’informatique quantique ; communication quantique ; centres de données à grande échelle ;

3. Produits et services liés à la technologie blockchain : logiciels d’application blockchain ; systèmes de traçabilité ; infrastructure de réseau blockchain ;

4. Produits et services pour les réseaux mobiles de nouvelle génération (5G/6G) : équipements et solutions pour réseaux d’accès sans fil 5G/6G et générations ultérieures ; équipements et solutions pour réseaux centraux 5G/6G et générations ultérieures ; équipements et solutions de transmission IP haut débit… ;

5. Produits et services liés à la robotique et à l’automatisation : robots mobiles autonomes ; robots industriels. Logiciels et plateformes numériques pour le développement, le contrôle et l’exploitation de robots ;

6. Groupe de produits et services pour semi-conducteurs : puces spécialisées, puces d’IA, puces IoT ;

7. Groupe de produits et services pour l’aéronautique et l’espace : satellites de télédétection et de télécommunications à basse altitude ; stations au sol et contrôle de satellites ; drones ; logiciels et plateformes numériques pour le développement, le contrôle et l’exploitation de satellites et de drones.

8. Produits et services de sécurité réseau : équipements et logiciels de plateforme d’identification et d’authentification électroniques ; produits de sécurité des systèmes d’information réseau : produits de sécurité pour terminaux, produits de sécurité de la couche réseau ; produits de sécurité de la couche application ; produits de protection des données ; solutions de pare-feu, de détection et de prévention des intrusions ; solutions de sécurité pour les infrastructures critiques et les bases de données nationales.

9. Produits et services des plateformes numériques nationales et partagées : plateformes numériques figurant sur la liste et dans le plan de mise en œuvre des plateformes numériques nationales et partagées des industries, secteurs et régions, conformément à la décision n° 2618/QD-BKHCN du 11 septembre 2025 du ministre des Sciences et des Technologies, ainsi qu’aux décisions complétant et modifiant cette décision.

10. Produits et services IoT : dispositifs, logiciels et plateformes IoT.

La circulaire n° 31 entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Le ministère des Sciences et des Technologies a indiqué que la loi relative à l’industrie des technologies numériques (n°71/2025/QH15) prévoit des incitations particulières pour les projets d’investissement produisant des produits et services numériques clés. Ces mesures incitatives comprennent des avantages fiscaux, fonciers et d’investissement, ainsi qu’un soutien direct de l’État à la construction d’usines, aux infrastructures et aux équipements. Les entreprises participant à ces projets bénéficient également d’un traitement douanier préférentiel.

Le gouvernement a également approuvé un plan de mise en œuvre de la loi sur l’industrie des technologies numériques, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026. Cette loi devrait favoriser la transformation numérique du pays, ouvrant la voie à une croissance durable des entreprises technologiques nationales, à une intégration profonde sur le marché mondial et contribuant à l’établissement d’une nouvelle position pour le Vietnam sur la scène internationale.

La nouvelle liste est établie en reprenant de manière sélective 16 anciens produits clés des technologies de l’information, annoncés dans la circulaire 19/2021/TT-BTTTT du 3 décembre 2021 par l’ancien ministère de l’Information et des Communications, et en l’enrichissant de produits et services numériques répondant à des critères clés, conformément aux orientations et politiques du Parti et de l’État en matière de science, de technologie et d’innovation. – VNA/VI