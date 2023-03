Le MoH et AstraZeneca Vietnam coopèrent pour un système de santé durable

Le ministère de la Santé (MoH) et AstraZeneca Vietnam ont signé mercredi 8 mars à Hanoi un protocole d’accord de coopération, prévoyant de travailler avec des partenaires pour promouvoir les programmes existants et nouveaux pour améliorer la sensibilisation du public à la prévention et à la détection précoce des maladies.

Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord de coopération entre le ministère de la Santé et AstraZeneca Vietnam. Photo: VietnamPlus

En particulier, ils coopéreront dans des programmes tels que «pour les poumons sains», qui vise à améliorer le diagnostic, le traitement et la gestion de l’asthme, des maladies pulmonaires obstructives chroniques et du cancer du poumon; un programme aidant les jeunes à adopter un mode de vie sain pour prévenir les maladies non transmissibles; "CareMe", qui vise à consolider le système qui s’occupe des maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques; la deuxième phase d’un programme de coopération pour la durabilité et la résilience du système de santé du Vietnam; et un autre sur le renforcement de la capacité du système de recherche et de test médicaux dans le pays.Lors de la cérémonie de signature, la vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, a déclaré que la surmontation de différentes vagues de Covid-19, le système de santé du Vietnam a prouvé sa réactivité et sa résilience à l’épidémie.Cependant, le système a été fortement affecté par les défis épidémiques et persistants tels que la charge des maladies non transmissibles, le vieillissement de la population, la capacité limitée des établissements de santé de base et la pénurie de services médicaux.Pour atteindre la couverture sanitaire universelle dans le cadre des Objectifs de développement durable, le système de santé du Vietnam doit être renforcé de manière globale avec une meilleure capacité et une meilleure efficacité vers un système égal, efficace, de qualité et durable qui répond à la demande de soins de santé de la population, a-t-elle indiqué.Appréciant l’aide d’AstraZeneca pour le secteur de la santé du Vietnam, en particulier dans la mise en œuvre de la stratégie vaccinale contre le Covid-19, la responsable a décrit la signature du protocole d’accord comme un point de repère important dans la coopération bilatérale et a exprimé son espoir que les parties concernées travaillent ensemble efficacement pour atteindre les objectifs fixés.Le vice-président exécutif d’AstraZeneca pour les marchés internationaux, Leon Wang, a déclaré que le Covid-19 et le changement climatique ont montré l’importance de protéger et de construire un système de santé durable et résilient, qui est un objectif commun nécessitant des partenariats publics-privés ainsi que des partenariats intersectoriels et la coopération multinationale. – VNA/VI