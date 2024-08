Le modèle de crevetticulture et riziculture de Ca Mau reçoit la première certification BAP

La zone de culture de riz et de crevettes du district de Thoi Binh dans la province de Ca Mau (delta du Mékong) a reçu la certification Best Aquaculture Practices (BAP) de l’Alliance mondiale pour l'aquaculture (Global Aquaculture Alliance - GAA).

Cette certification est la première décernée à un établissement d'élevage aquatique au Vietnam.

Vo Van Duoc, un aquaculteur local engagé dans le projet BAP depuis deux ans, a déclaré que le modèle a aidé sa famille à gagner 80 millions de dongs (3 198 dollars) par hectare chaque année.

Le vice-président du Comité populaire de la commune de Bien Bach Dong, Nguyen Phi Thoang, a déclaré qu'après plus de deux ans de mise en œuvre, le projet avait prouvé son efficacité en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration des revenus.

Actuellement, le modèle a attiré 321 ménages dans la commune avec une superficie agricole totale de plus de 696 hectares. Dans les temps à venir, la zone devrait être étendue à environ 2 000 hectares, a déclaré Hoang.

Le vice-président du Comité populaire du district de Thoi Binh, Nguyen Hoang Boa, a déclaré que Thoi Binh avait un fort potentiel pour les modèles de crevetticulture et de riziculture. Le BAP aidera la localité à assurer une agriculture durable pour les petites installations, minimisant ainsi les impacts négatifs sur l'environnement, garantissant des avantages sociaux et contribuant à changer les habitudes de production et l'état d'esprit des agriculteurs et des entreprises, a-t-il déclaré.

Un représentant de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) a déclaré qu'il existe actuellement de nombreuses normes appliquées à l'aquaculture au Vietnam, telles que SQF, GlobalGAP, ASC, BAP, Naturland, AquaGAP et VietGAP. Cependant, les normes importantes qui sont couramment appliquées pour l'exportation de crevettes aujourd'hui sont ASC, GlobalGAP et BAP.

Le point commun de ces trois normes est de se concentrer sur la garantie de l'hygiène et de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire, de la sécurité environnementale et sociale, et de la traçabilité des produits.

Ainsi, en obtenant la certification BAP, les crevettes de Ca Mau, vietnamiennes en général, bénéficieront d'une porte plus large vers les pays les plus exigeants du monde, a déclaré le représentant, expliquant que la GAA compte actuellement plus de 1 100 membres dans 70 pays et est devenue l'organisation la plus importante représentant l'industrie mondiale des fruits de mer.

Un représentant de la société Minh Phu, engagée dans la mise en œuvre du projet, a déclaré que grâce à la certification BAP, les produits des éleveurs de la chaîne seront achetés par l'entreprise associée pour toutes les crevettes certifiées BAP à un prix supérieur au prix du marché.

C'est une bonne condition et une opportunité pour Ca Mau de promouvoir l'image de ses crevettes sur le marché mondial, en particulier sur les marchés exigeants aux normes strictes, a déclaré le représentant.- VNA/VI