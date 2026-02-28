Le ministre vietnamien des Affaires étrangères s’entretient avec son homologue portugais

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et le ministre d’État et ministre des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel. Photo: VNA

Le 27 février, au siège du ministère vietnamien des Affaires étrangères, le ministre Le Hoai Trung s’est entretenu avec le ministre d’État et ministre des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel, en visite officielle au Vietnam.

Saluant cette visite, le ministre Le Hoai Trung a souligné qu’il s’agissait de la première visite au Vietnam d’un ministre d’un État membre de l’Union européenne (UE) depuis le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et depuis la visite du président du Conseil européen, Antonio Costa. Selon lui, ce déplacement témoigne de la détermination du Portugal en particulier, et de l’UE en général, à promouvoir une coopération multiforme avec le Vietnam.

Il a salué l’inauguration officielle de l’ambassade du Portugal à Hanoï à l’occasion de cette visite, la qualifiant d’étape significative dans l’approfondissement des relations bilatérales.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a informé son interlocuteur des grandes orientations de développement du Vietnam ainsi que des nouveautés de la politique étrangère adoptées lors du 14ᵉ Congrès du PCV.

Afin d'approfondir la coopération bilatérale, Le Hoai Trung a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et par l'ensemble des canaux, tout en exploitant pleinement le potentiel de coopération.

Il a suggéré l’établissement de mécanismes destinés à orienter et à soutenir la coopération entre les entreprises des deux pays, ainsi que la mise en œuvre de projets de coopération et d’investissement.

Il a en outre appelé le Portugal à encourager les États membres de l’UE qui ne ratifient pas encore l’Accord de protection des investissements UE–Vietnam (EVIPA) à le ratifier rapidement.

De son côté, le ministre Paulo Rangel a félicité le Vietnam pour le succès du 14ᵉ Congrès du PCV et s’est déclaré impressionné par les réalisations socio-économiques du pays ainsi que par son rôle international croissant.

Il a affirmé que le Portugal considérait le Vietnam comme l'un de ses partenaires importants en Asie du Sud-Est et souhaitait renforcer la coopération multiforme entre les deux pays.

Il a estimé que l’ouverture de l’ambassade du Portugal à Hanoï constituait une illustration du développement dynamique des relations bilatérales 50 ans après l’établissement des relations diplomatiques.

Constatant avec satisfaction les résultats obtenus dans de nombreux domaines, les deux ministres ont convenu de coopérer afin de valoriser leur rôle de passerelle entre l’UE et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi qu’entre l’ASEAN et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), et de faire de l’économie, du commerce et de l’investissement un pilier majeur de la coopération bilatérale.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans les domaines de l’économie maritime, du transport maritime, des énergies renouvelables, de l’éducation et de la formation, de l’entrepreneuriat et de l’innovation, ainsi que de poursuivre les discussions en vue de la conclusion d’accords relatifs à l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques...