Le ministre vietnamien des AE rencontre des responsables du Brésil, de la France, de la CE et du Canada à Paris

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré des responsables du Brésil, de la France, de la Commission européenne (CE) et du Canada en marge de la réunion du Conseil ministériel de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 2023 à Paris le 8 juin.

Lors de la rencontre entre le ministre Bui Thanh Son avec son homologue brésilien Mauro Vieira. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec son homologue brésilien Mauro Vieira, il a affirmé que le Vietnam chérissait et souhaitait renforcer le partenariat intégral avec le Brésil, l'un de ses partenaires les plus importants en Amérique latine.

Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties maintiennent des échanges de délégations de haut niveau ainsi qu'une coordination et un soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, en particulier les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres dont les deux sont membres.

Il a demandé au Brésil de soutenir et de pousser le lancement de négociations sur un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), ajoutant que le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour renforcer les partenariats sectoriels entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Brésil, ainsi que les liens entre l'ASEAN et le MERCOSUR.

Le ministre Mauro Vieira a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et a souscrit aux suggestions de son homologue, en particulier celles concernant le renforcement d'une coopération efficace et substantielle dans différents domaines.

Les deux responsables ont souligné l'importance d'assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale pour la paix et le développement prospère dans les régions et dans le monde. Ils ont partagé le point de vue selon lequel tous les différends doivent être résolus pacifiquement par le dialogue et sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Le ministre Bui Thanh Son et le conseiller diplomatique du président français Emmanuel Bonne (droite). Photo : VNA

S'adressant au ministre Bui Thanh Son, le conseiller diplomatique du président français Emmanuel Bonne a exprimé sa détermination à promouvoir fortement le partenariat stratégique Vietnam - France.

Il a noté qu'il restait encore beaucoup à faire pour que les liens bilatéraux en matière de commerce et d'investissement se développent davantage, que les deux parties devraient pleinement et efficacement mettre en œuvre l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et que la France envisagerait bientôt la ratification de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA).

Les deux responsables ont également convenu de soutenir l'expansion de la coopération dans des domaines potentiels tels que la réponse au changement climatique et la production d'énergie renouvelable, et dans la réponse aux problèmes régionaux et mondiaux.

Le ministre Bui Thanh Son (gauche) et le vice-président exécutif de la CE Valdis Dombrovskis. Photo : VNA

Lors de la réunion avec le vice-président exécutif de la CE Valdis Dombrovskis, Bui Thanh Son a appelé la CE à promouvoir la ratification de l'EVIPA par les parlements des pays membres afin de créer une percée dans les investissements bilatéraux et de supprimer rapidement le «carton jaune» mettant en garde contre les infractions illégales, non déclarées et la pêche non réglementée (INN) pour les exportations de produits halieutiques du Vietnam.

Il a également demandé aux deux parties de travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) pour aider à la transition énergétique au Vietnam.

Valdis Dombrovskis a déclaré que le Vietnam était un partenaire important de l'Union européenne (UE) en Asie-Pacifique et a recommandé aux deux parties de renforcer leurs relations dans le commerce, l'investissement et la réponse au changement climatique. Il a également pris note de la proposition du Vietnam d'accélérer la ratification de l'EVIPA.

Les responsables vietnamien et de la CE se sont réjouis des progrès du partenariat intégral et de la coopération entre le Vietnam et l'UE, en particulier dans les affaires économiques, et ont convenu d'augmenter encore les visites mutuelles de haut niveau. Ils ont également discuté de la possibilité d'élargir les liens dans d'autres domaines tels que le travail, les soins de santé et les produits pharmaceutiques.

Concernant la question de la Mer Orientale, ils ont affirmé leur soutien au règlement pacifique des différends sur la base du droit international.

Lors de la rencontre avec la ministre canadienne du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique Mary Ng. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec la ministre canadienne du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique Mary Ng, le ministre Bui Thanh Son a appelé le pays nord-américain à continuer d'ouvrir son marché aux exportations clés du Vietnam telles que les produits agricoles et de la pêche, les vêtements, les chaussures et l'acie .

Les deux parties ont convenu de la nécessité de continuer à favoriser le partenariat intégral Vietnam - Canada, en particulier dans les échanges de délégations de haut niveau, le commerce et l'investissement, la transition verte, les programmes de l'OCDE et l'éducation, la formation, alors que les pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leur relation diplomatique.

Les deux pays profiteront efficacement de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et renforceront la coordination au sein des mécanismes de coopération régionale tels que l'ASEAN - Canada et la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), ont-ils déclaré.

Plus tard le 8 juin, le ministre Bui Thanh Son est parti pour la République tchèque, concluant la visite de travail en France et à l'OCDE.