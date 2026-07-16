Le ministre vietnamien des AE Lê Hoai Trung reçoit l’ambassadeur de la R. de Corée au Vietnam

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung, membre du Bureau politique, reçoit l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young Sam. Photo: VNA

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung, membre du Bureau politique, a reçu mardi à Hanoi l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young Sam, qui est venu lui faire ses adieux, au terme de son mandat.

À cette occasion, le chef de la diplomatie vietnamienne lui a remis l’Insigne « Pour la cause de la diplomatie vietnamienne », en reconnaissance de sa contribution au développement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée.

Le ministre Lê Hoai Trung a félicité le diplomate sud-coréen pour l’accomplissement de sa mission au Vietnam et salué son engagement actif en faveur du renforcement de la coopération bilatérale.

Rappelant plusieurs avancées majeures enregistrées au cours du mandat de l’ambassadeur Choi Young Sam, notamment la fréquence des échanges de haut niveau, qui a contribué à consolider la confiance politique entre les deux pays, le ministre Lê Hoai Trung a également souligné que la République de Corée demeure l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam, tandis que les échanges entre les peuples continuent de se développer.

Les deux pays ont en outre renforcé leur coopération et leur soutien mutuel au sein des enceintes régionales et internationales, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde, a-t-il ajouté.

Félicitant l’ambassadeur pour l’attribution de l’Insigne commémoratif « Pour la cause de la diplomatie vietnamienne », le ministre Lê Hoai Trung a indiqué que cette distinction honorifique récompense les sentiments d’amitié et les contributions du diplomate au développement des relations entre les deux pays.

Il a réaffirmé les grandes orientations destinées à approfondir le partenariat bilatéral, en soulignant que le Vietnam et la République de Corée s’attacheront à mettre en œuvre de manière concrète les accords et engagements conclus par leurs hauts dirigeants. Il s’est également félicité de la volonté de Séoul d’accompagner le Vietnam dans sa nouvelle phase de développement.

Le ministre s’est déclaré convaincu que, fort de sa riche expérience, de sa connaissance approfondie du Vietnam et de son attachement au pays, Choi Young Sam continuera, quelles que soient ses futures fonctions, à contribuer activement au développement d’une coopération toujours plus concrète, efficace et globale entre les deux nations.

L’ambassadeur Choi Young Sam a, pour sa part, remercié le ministre Lê Hoai Trung ainsi que le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour leur soutien constant, leur étroite coopération et les conditions favorables qui lui ont permis de mener à bien sa mission.

Il s’est déclaré heureux d’avoir été témoin et acteur du développement du Partenariat stratégique global entre la République de Corée et le Vietnam. Évoquant l’excellente impression que lui ont laissée le pays, son peuple et les remarquables progrès socio-économiques du Vietnam, il a souligné que celui-ci est devenu l’un des partenaires les plus importants de la République de Corée dans la mise en œuvre de sa politique régionale, tandis que Séoul est un partenaire fiable de Hanoï dans de nombreux domaines de coopération.

Le diplomate a enfin assuré qu’après son retour en République de Corée, quelles que soient les responsabilités qui lui seront confiées, il continuera à œuvrer activement au renforcement des relations entre les deux pays. -VNA/VI