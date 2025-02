Le ministre vietnamien de la Défense s'entretient par téléphone avec son homologue américain

Le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, s'est entretenu par téléphone avec le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth le 7 février, pour discuter de la coopération bilatérale.

Le général Phan Van Giang a félicité Pete Hegseth pour sa nomination au poste de 29e secrétaire américain à la Défense tout en réaffirmant l'engagement du Vietnam envers la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification, de multilatéralisation et d'intégration internationale proactive, et en tant qu'ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale.

Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme un partenaire stratégique de premier plan, a-t-il souligné, exprimant sa joie face à la solide collaboration en matière de défense entre les deux pays au cours de la dernière période, qui s'est étendue à de multiples domaines conformément aux relations plus larges entre le Vietnam et les États-Unis ainsi qu'aux résultats du voyage officiel de Phan Van Giang aux États-Unis en septembre.

Décrivant la coopération en matière de reconstruction après la guerre comme un point positif dans les relations bilatérales en matière de défense, Phan Van Giang a salué les efforts des États-Unis pour faire face aux conséquences de la guerre, en particulier leur engagement continu dans la dépollution de la base aérienne de Bien Hoa, l'aide aux personnes handicapées, le déminage et la recherche des restes de soldats vietnamiens. Il a également salué la collaboration des deux pays pour localiser les militaires américains portés disparus au combat pendant la guerre, soulignant l'importance de ces initiatives pour promouvoir l'esprit de laisser le passé de côté et de regarder vers l'avenir.

En ce qui concerne l'avenir, le ministre vietnamien a exprimé son espoir que les deux parties maintiendront l'échange de délégations de haut niveau ainsi que les mécanismes de consultation et de dialogue existants, et organiseront bientôt le 13e Dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et les États-Unis au Vietnam.

Alors que les deux pays célèbrent cette année le 30e anniversaire de la normalisation de leurs relations, il a appelé à des activités de coopération significatives en matière de défense pour célébrer cette étape importante.

Phan Van Giang a profité de l'occasion pour inviter Pete Hegseth à effectuer un voyage officiel au Vietnam cette année.

Pete Hegseth, pour sa part, a affirmé que l'administration du président Donald Trump valorise la coopération avec le Vietnam, espérant renforcer davantage les liens de défense, notamment dans la réparation de l'héritage de guerre, comme convenu par les deux parties. - VNA/VI