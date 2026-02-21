Le ministre vietnamien de la Défense rencontre le sous-secrétaire d'État américain à la Guerre chargé des politiques

Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, a rencontré le 19 février à Washington, D.C., Elbridge A. Colby, sous-secrétaire américain à la Guerre chargé des politiques. Cette rencontre s’est tenue en marge de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, à l’occasion de la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza.

À cette occasion, Phan Van Giang a félicité les États-Unis pour l’organisation réussie de la réunion et a réaffirmé que le Vietnam considère Washington comme l’un de ses partenaires importants, notamment dans les domaines économique et commercial. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et du respect du droit international, ainsi que de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des institutions politiques de chaque pays, contribuant ainsi à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement régional et mondial.

Il a noté que le ministère vietnamien de la Défense et le Département américain de la Guerre ont mis en œuvre efficacement les domaines de coopération convenus, conformément aux directives de haut niveau. Parmi les points forts figurent les échanges de délégations, les contacts à tous les niveaux, la réparation des conséquences de la guerre, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, ainsi que l'éducation et la formation.

Phan Van Giang a également remercié les États-Unis pour leur soutien continu dans les domaines du déminage post-conflit, de la dépollution des sites contaminés par la dioxine, ainsi que de la recherche, de la récupération et de l’identification des soldats vietnamiens tombés au combat ou portés disparus.

De son côté, Elbridge A. Colby a adressé ses vœux du Nouvel An lunaire au Vietnam et exprimé l’espoir que les deux pays poursuivront et approfondiront leur coopération en matière de défense, au service de la paix, de la collaboration et du développement durable. Il a réaffirmé l’engagement du Département américain de la Guerre à soutenir le Vietnam dans la résolution des séquelles de la guerre, notamment l’identification des soldats vietnamiens tombés au combat ou portés disparus, ainsi que dans les domaines de l’éducation et de la formation.

Le général Phan Van Giang a appelé les deux parties à poursuivre une étroite coordination afin de mettre en œuvre efficacement les accords signés, notamment le Mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération dans la résolution des conséquences de la guerre, signé en octobre 2025, et à concrétiser rapidement les engagements pris en faveur du Vietnam dans ce domaine, en particulier le projet de dépollution à la dioxine de l'aéroport de Bien Hoa.

Le Vietnam continuera de créer les conditions les plus favorables à la recherche des soldats américains portés disparus au combat, tout en espérant que les États-Unis intensifieront la fourniture d'informations, de documents et d'objets commémoratifs relatifs aux soldats vietnamiens tombés au combat ou portés disparus, a-t-il déclaré.

Ces prochains mois, parallèlement à une coopération renforcée pour faire face aux conséquences de la guerre, le Vietnam et les États-Unis intensifieront leur collaboration en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde, a affirmé le ministre.

À cette occasion, Phan Van Giang a rendu visite aux officiers et au personnel du Bureau de l’attaché de défense du Vietnam aux États-Unis, auxquels il a présenté ses vœux du Nouvel An lunaire et adressé des encouragements.

Il a souligné que le Vietnam poursuivait avec constance une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur une intégration internationale proactive, globale et approfondie. Ces dernières années, l’Armée populaire du Vietnam a activement promu l’intégration internationale et la diplomatie de défense aux niveaux bilatéral et multilatéral, obtenant des résultats concrets.

La diplomatie de défense est devenue l'un des piliers essentiels des relations extérieures du Parti et de la diplomatie d'État. Elle constitue un canal important pour bâtir et consolider la confiance stratégique, favoriser et développer les relations d'amitié entre le Vietnam et les pays et les organisations internationales, et contribuer à rehausser le statut et le prestige du pays, de son peuple et de l'Armée populaire du Vietnam, a-t-il déclaré.

Le général s’est dit convaincu que le Bureau de l’attaché de défense du Vietnam aux États-Unis continuerait de remplir efficacement son rôle de conseil et de promotion de la diplomatie de défense, contribuant à approfondir la compréhension mutuelle et à renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine. -VNA/VI