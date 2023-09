Le ministre To Lam en visite officielle en Chine et à une conférence ministérielle sur la lutte contre la criminalité

Lors de sa visite officielle en Chine du 12 au 16 septembre, le général To Lam, ministre vietnamien de la Sécurité publique, a effectué le 13 septembre à Pékin des visites de courtoisie à Cai Qi, chef du Bureau du Comité central du Parti communiste chinois et à Wang Xiaohong, ministre chinois de la Sécurité publique.

To Lam (gauche), ministre vietnamien de la Sécurité publique et Wang Xiaohong, ministre chinois de la Sécurité publique. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec le ministre To Lam, Cai Qi a hautement apprécié le développement des relations de coopération entre les deux Partis et les pays dans tous les domaines, dans l'esprit d'un partenariat de coopération stratégique, selon la devise des "16 mots d'or" (voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable et orientation vers l'avenir) et l'esprit des "quatre bons" (Bon camarade, bon ami, bon voisin et bon partenaire).

To Lam a souligné que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam se souvenaient toujours du soutien grand et sans réserve accordé par le Parti, l'État et le peuple chinois au Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance nationale d’hier et l’édification et le développement du pays d’aujourd'hui.

En ce qui concerne la coopération en matière de sécurité et d'application de la loi, le ministère de la Sécurité publique du Vietnam a déterminé que les accords communs conclus entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays constituaient des orientations majeures et importantes pour les deux parties durant le processus de la mise en œuvre des affaires. Les deux parties ont essentiellement formé des mécanismes de coopération complets, à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines et ont obtenu de nombreux résultats positifs et clairs, ce devenant un « point positif » dans les relations intégrales entre les deux Partis et les deux pays.Dans les temps à venir, le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les agences chinoises de sécurité et d’application des lois vont mettre activement en œuvre les accords et les plans signés ; promouvoir l'efficacité des mécanismes des conférences ministérielles sur la prévention et la lutte contre la criminalité et des dialogues stratégiques sur la sécurité au niveau vice-ministériel ; coordonner efficacement pour lutter contre la criminalité lié à la drogue, à la fraude via les réseaux de télécommunications et d'Internet, la traite des êtres humains ; coordonner dans l’arrestation des criminels, le contrôle et la lutte contre l'immigration clandestine ; coopérer pour assurer la sécurité et la sûreté des événements politiques importants, des visites de hauts dirigeants, d'entreprises et de citoyens dans les deux pays ; garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens des deux pays ; se soutenir dans la formation du personnel dans les domaines où les deux parties ont des atouts.

Mardi après-midi du 13 septembre, à Pékin, s'est tenue la 8e Conférence ministérielle sur la prévention et la lutte contre la criminalité entre les ministères de la Sécurité publique du Vietnam et decChine. To Lam et Wang Xiaohong ont co-présidé la conférence.



Les deux parties ont souligné qu'au cours des deux dernières années, les ministères de la Sécurité publique des deux pays ont activement mis en œuvre les perceptions et le contenu communs dans le procès-verbaux de la 7e Conférence, tenue à Hanoï, au Vietnam. Elles ont coordonné activement et efficacement dans la prévention et la lutte contre tous les types de criminalité, contribuant à assurer la sécurité politique, l'ordre et la sécurité sociale dans chaque pays, en particulier dans les zones frontalières des deux pays, contribuant au développement et à la consolidation du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine.

Les forces fonctionnelles des deux parties se sont coordonnées pour organiser trois campagnes sur la lutte et la répression de la criminalité liée à la drogue. La lutte contre la criminalité liée à la traite des êtres humains, les activités d'immigration illégale ont obtenu de nombreux résultats positifs, contribuant à freiner et à réduire le risque de criminalité transnationale impliquant les deux pays.

Concernant la coopération future, les ministères de la Sécurité publique des deux pays ont affirmé leur coopération continue pour assurer la sécurité et la sûreté des événements politiques importants organisés dans chaque pays. Ils vont mener à bien la protection des citoyens, la lutte contre la criminalité de télécommunication et d'Internet, la coopération dans l'arrestation et l'envoi des criminels, le renforcement d’activités de coordination des patrouilles, de contrôle stricts d’activités d'immigration aux frontières.

S'exprimant à l'issue de la conférence, Wang Xiaohong et To Lam ont convenu qu'en plus des contenus convenus par les deux parties, il était nécessaire de mettre en œuvre de manière sérieuse la conception commune engagée entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et deux pays chez toutes les unités de police et localités de chaque pays ; de continuer à promouvoir et à approfondir la coopération en matière de sécurité et d'application de la loi ; de renforcer la coordination pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale.

Chaque année, les deux parties continuent de déployer des campagnes pour attaquer et réprimer la criminalité liée à la drogue et à la traite des êtres humains ; de lutter contre les activités d'immigration illégale; de lutter contre la fraude via les réseaux de télécommunications et d'Internet et la criminalité liée aux jeux en ligne ; d’empêcher les activités d'envoi illégal de personnes à travers la frontière ; de coordonner les patrouilles et de contrôler strictement les zones frontalières. Les deux parties renforcent le partage d'informations et d'expériences dans les domaines de la gestion de la population, de la gestion sociale sur les plateformes numériques et réalisent de services publics en ligne.

A l'issue de la conférence, To Lam et Wang Xiaohong ont signé le "Procès-verbal de la 8e Conférence ministérielle sur la prévention et la lutte contre la criminalité entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère de la Sécurité publique de Chine" et "Protocole d'accord sur le renforcement de la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale liée aux jeux de hasard entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère de la Sécurité publique de Chine".

A cette occasion, le ministre chinois de la Sécurité publique Wang Xiaohong a décerné au ministre To Lam la "Grande Muraille" de Chine.

Le même jour, le ministre To Lam a eu une entrevue avec le général de coprs d'armée Wang Chunning, commandant de la Police armée de Chine.