Le ministre lao de la Défense en visite officielle au Vietnam

Le ministre de la Défense Phan Van Giang, également membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, a reçu le 7 décembre à Hanoi le membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Laos, le général Chansamone Chanyalath.

Photo : VNA

Lors de l’entretien à Hanoï après la cérémonie d'accueil, le général Phan Van Giang a exprimé sa conviction que sous la direction du Parti populaire révolutionnaire du laos (PPRL), le peuple lao remplira les objectifs de la Résolution adoptée par le 11e Congrès national du PPRL et la9e réunion nationale quinquennale plan de développement socio-économique.



Le général Chansamone Chanyalath qui est en visite officielle au Vietnam et participe au Salon international sur la Défense du Vietnam de 2022 a déclaré qu'il s'agissait de sa première visite depuis le 11e Congrès national du PPRL et visait à favoriser la grande amitié, la solidarité particulière et le partenariat intégral entre les deux pays dans divers domaines, notamment dans la défense.



Les deux parties ont partagé le point de vue selon lequel les unités des deux ministères avaient effectivement organisé des activités pendant l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, contribuant à approfondir davantage la solidarité particulière entre les deux pays et les armées.



Ils ont également mis en œuvre efficacement le plan de coopération 2022 avec des résultats positifs dans le travail de communication, l'échange de délégations, la défense, la gestion et la protection des frontières, la formation du personnel, l’examen et le traitement de la santé.



Concernant le plan de coopération 2023, les deux parties se concentreront sur le travail du Parti et de la politique, la défense, la gestion et la protection des frontières, la logistique, la technologien l’échange de délégations, la formation du personnel et l’examen et le traitement de la santé.



Ainsi, la priorité sera donnée à la construction et au bon fonctionnement de deux groupements villageois dans les provinces de Houaphanh et de Phongsaly selon un plan approuvé par les deux Premiers ministres, ainsi qu'à la formation du personnel, à l'échange et au jumelage pour l'entraide, le renforcement des liens entre les armées vietnamiennes, lao et cambodgiennes sur la base des résultats de la réunion de leurs ministres de la Défense en septembre dernier et du soutien au Laos pour organiser des conférences sur l'armée et la défense de l'ASEAN.



A l’issue de l’entretien, les deux ministres ont signé le plan de coopération 2023 et assisté à la signature d'un protocole d'accord sur la coopération judiciaire en matière militaire et de défense entre les deux ministères de la Défense.