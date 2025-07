Le ministre indonésien de la Défense en visite officielle au Vietnam

Le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang (à droite) et son homologue indonésien Sjafrie Sjamsoeddin. Photo : VNA

À l’invitation du général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre vietnamien de la Défense, une délégation du ministère indonésien de la Défense, conduite par son ministre Sjafrie Sjamsoeddin, effectue les 29 et 30 juillet une visite officielle au Vietnam.



Après la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur de la délégation indonésienne, organisée le mercredi matin 30 juillet, les deux ministres ont eu un entretien au cours duquel le général Phan Van Giang a souligné que le Vietnam et l’Indonésie, deux pays voisins partageant une frontière maritime, sont des membres actifs et responsables de la communauté de l’ASEAN. Il a qualifié l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral, en mars 2025, de jalon historique, ouvrant un nouveau chapitre dans les liens bilatéraux, notamment dans les domaines politique, de défense et de sécurité.

Après la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur de la délégation indonésienne, organisée le mercredi matin 30 juillet, les deux ministres ont eu un entretien. Photo : VNA

Ces dernières années, la coopération bilatérale en matière de défense a connu des avancées significatives, contribuant au renforcement de la confiance politique entre les deux pays. Elle se manifeste à travers les échanges de délégations et de contacts à tous les niveaux, la coopération entre les forces armées et les garde-côtes, les progrès dans l’industrie de défense, ainsi que les efforts conjoints dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Les deux parties se soutiennent activement dans les forums multilatéraux, notamment ceux dirigés par l’ASEAN.



Le ministre Phan Van Giang a proposé de renforcer davantage cette coopération globale, substantielle et fondée sur la confiance. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les échanges de haut niveau, de valoriser les mécanismes existants, en particulier le dialogue sur la politique de défense et de promouvoir la coopération en matière de formation, d’industrie de défense ainsi que la coordination dans les forums régionaux et internationaux.



Pour sa part, le ministre Sjafrie Sjamsoeddin a salué les progrès accomplis dans les relations bilatérales de défense et affirmé que sa visite marquait une nouvelle étape dans la coopération entre les deux armées. Il a proposé d’approfondir encore cette coopération dans le cadre du partenariat stratégique intégral établi lors de la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en Indonésie en mars 2025.



Lors de l’entretien, les deux parties ont également échangé sur la situation régionale et internationale ainsi que sur des questions d’intérêt commun. Le Vietnam a réaffirmé son engagement en faveur du règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international. – VNA/VI