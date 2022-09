Le ministre des Affaires étrangères rend hommage à la reine Elizabeth II

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son s’est rendu samedi 10 septembre à la résidence de l’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam Gareth Ward pour présenter ses condoléances suite au décès de la reine Elizabeth II.

Écrivant dans le registre de condoléances, le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné son respect pour les bons sentiments de la reine envers le Vietnam et son soutien pour favoriser les liens de coopération entre les deux nations. Il a présenté ses plus sincères condoléances à la famille royale, au gouvernement et au peuple du Royaume-Uni.