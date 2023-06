Le ministre des Affaires étrangères rencontre le Secrétaire général de l’OCDE

Dans la matinée du 6 juin à Paris, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a rencontré le Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann.

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), et le Secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann. Photo: VNA La rencontre a eu lieu dans le cadre de la participation du chef de la diplomatie vietnamienne à la Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres (RCM).

Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que l'OCDE continue de promouvoir son soutien au Vietnam en matière de conseils politiques pour aider le pays à restructurer son économie, à renouveler son modèle de croissance sur la base du développement des sciences et technologies et de l'innovation.

Il lui a en outre proposé d’aider le Vietnam à trouver des ressources pour mettre en œuvre des projets de coopération entre les deux parties, à bien assumer la coprésidence du Programme régional pour l'Asie du Sud-Est (SEARP) de l’OCDE pour 2022-2025.

Pour sa part, le Secrétaire général de l'OCDE a affirmé que l'OCDE continuerait d'accompagner le Vietnam dans le processus de développement d’une économie verte et durable.

Il a également souligné que l'OCDE attachait une grande importance au rôle de l'Asie du Sud-Est, remerciant le Vietnam, en tant que coprésident, de promouvoir de plus en plus efficacement le SEARP. Il a promis de travailler avec le Vietnam pour bien préparer la 2e réunion ministérielle OCDE - Asie du Sud-Est à l'initiative du Vietnam, prévue en octobre prochain à Hanoï.