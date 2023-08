Le ministre des Affaires étrangères reçoit la présidente du Sénat belge

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu mardi à Hanoï la présidente du Sénat belge, Stéphanie D'Hose, en visite officielle au Vietnam du 21 au 25 août.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son reçoit la présidente du Sénat belge, Stéphanie D'Hose. Photo: VNA



Le ministre a affirmé que le Vietnam était attaché à sa coopération intégrale avec l'Union européenne (UE), notamment avec la Belgique.

Cette visite intervient dans le cadre du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Belgique, ainsi que du 5e anniversaire de leur partenariat stratégique en matière d'agriculture. Témoignant de l'amitié et de la bonne coopération entre les deux pays, elle constitue une étape importante dans les relations bilatérales, a souligné le ministre Bui Thanh Son.

La présidente du Sénat Stéphanie D'Hose a souligné que la Belgique tenait en haute estime l'amitié et la coopération avec le Vietnam, et qu'elle appréciait les réalisations socio-économiques du Vietnam après la pandémie, ainsi que sa position et son rôle dans la région et dans le monde.

Afin de renforcer la confiance politique, les deux parties ont souligné la nécessité de multiplier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au niveau de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale ainsi que les échanges entre les deux peuples.

Le chef de la diplomatie vietnamien a qualifié la coopération économique de pilier des relations entre le Vietnam et la Belgique, affirmant qu'elle recelait encore un grand potentiel de développement en matière de coopération économique, commerciale et d'investissement. Il a appelé les deux pays à mieux tirer parti des opportunités offertes par l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).

Il a proposé à la Belgique d'approuver prochainement l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), afin de créer un environnement d'investissement favorable pour les entreprises des deux pays. Il a également suggéré que la Belgique pousse la Commission européenne (CE) à supprimer le carton jaune sur la pêche INN contre les produits aquatiques vietnamiens, afin de maintenir les moyens de subsistance de centaines de milliers de pêcheurs vietnamiens et de répondre aux intérêts des consommateurs européens.

Mme Stephanie D'Hose a déclaré que le Parlement fédéral belge prenait activement des mesures pour ratifier l'EVIPA avant la fin du mandat actuel. Le président du Sénat belge a reconnu les efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche INN et se tient prêt à soutenir le pays dans sa transformation énergétique, son développement agricole, sa réponse au changement climatique et le règlement des conséquences de la dioxine.

Les deux parties ont convenu de faciliter les voyages des citoyens des deux pays afin de promouvoir les échanges ainsi que la coopération économique, commerciale et d'investissement. Elles ont également convenu de poursuivre leur coopération efficace au sein des forums multilatéraux et internationaux. En particulier, les deux pays se coordonnent étroitement au Conseil des droits de l'homme pour la période 2023-2025, contribuant ainsi au travail commun visant à améliorer l'efficacité, la transparence, l'objectivité et l'équilibre dans un esprit de dialogue, de coopération, d'égalité et de respect mutuel.