Le ministre des Affaires étrangères reçoit la coordonnatrice résidente des Nations Unies

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, et coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis. Photo: Bao Quoc te

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu le 12 avril à Hanoï Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam.



Lors de la rencontre, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam considérait les Nations Unies comme l'un de ses partenaires prioritaires. Il a émis le souhait que la coordonnatrice résidente des Nations Unies aide à rapprocher les organisations onusiennes du Vietnam, promouvant la coopération bilatérale.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a suggéré que dans les temps à venir, les organisations des Nations Unies accordent la priorité à la promotion de certains domaines de coopération: mettre en œuvre avec succès le Cadre stratégique pour la coopération en matière de développement durable pour la période 2022-2026 entre le Vietnam et les Nations Unies; fournir des conseils politiques et des assistances techniques au Vietnam dans le processus de redressement et de développement socio-économiques; aider le Vietnam à s'adapter au changement climatique, à promouvoir la transition énergétique, à mobiliser la finance verte, mettre en œuvre les engagements internationaux sur le changement climatique; aider les citoyens vietnamiens à postuler à des postes au sein du système des Nations Unies.



Appréciant les contributions du Vietnam au multilatéralisme et aux activités des Nations Unies, Pauline Tamesis a souligné que les organes onusiens s'engageaient à continuer à accompagner le Vietnam pour qu’il puisse saisir de nouvelles opportunités et relever les défis, mobiliser des ressources internationales pour le développement durable et inclusif.



Elle a indiqué que les Nations Unies travaillaient avec le Vietnam pour développer une stratégie de mobilisation de ressources internationales, contribuant à la réalisation des principaux objectifs de développement du Vietnam. Elle a affirmé sa détermination à travailler avec les organes onusiens au Vietnam pour bien mettre en œuvre les orientations de coopération.