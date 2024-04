Le ministre des Affaires étrangères parle des 70 ans des Accords de Genève

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné l’importance des Accords de Genève 70 ans après leur signature et les leçons précieuses pour les efforts diplomatiques du Vietnam.

Le ministre des Affaires Bui Thanh Son. Photo : VNA

Le 21 juillet 1954, les Accords de Genève ont été signés après 75 jours de négociations intenses et complexes, marquant la première fois dans l’histoire du pays que les droits nationaux fondamentaux du Vietnam – l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale – avaient été affirmées dans un accord international, reconnues et respectées par les pays participant à la Conférence de Genève, a-t-il rappelé dans une récente interview à la presse.

C’est le résultat de la lutte acharnée du peuple sous la direction du Parti tout au long de la longue résistance contre le colonialisme, qui a culminé avec la glorieuse victoire de Diên Biên Phu, a-t-il indiqué.

Le responsable a ajouté qu’en plus de cette victoire, les accords ont complètement mis fin à la domination coloniale du vieil impérialisme qui durait près de 100 ans dans le pays, ouvrant ainsi la voie à un nouveau chapitre dans la cause de la libération et de la réunification nationales.

Cette victoire a marqué l’instauration du socialisme dans le Nord et le lancement de la révolution nationale démocratique dans le Sud, visant à réaliser pleinement l’objectif de l’indépendance et de l’unité nationales.

Le vice-ministre de la Défense Ta Quang Buu (assis, à droite), de la délégation de la République démocratique du Vietnam, et le général français Henri Delteil, commandant en chef par intérim des forces de l’Union française en Indochine, signent l’accord de cessation des hostilités au Vietnam. Photo d’archives : VNA

La signature des Accords de Genève constitue non seulement une étape historique pour la nation, mais revêt également une importance pour l’époque, a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle représentait le triomphe collectif des trois pays indochinois et des amoureux de la paix du monde entier.

Cet accord, ainsi que la victoire de Diên Biên Phu, ont fortement encouragé les peuples opprimés à se soulever dans la lutte de libération nationale, annonçant l’ère de l’effondrement de l’impérialisme mondial.

Décrivant ces accords comme le premier accord international négocié, signé et appliqué par le Vietnam, le ministre Bui Thanh Son a déclaré qu’ils confirmaient non seulement le statut indépendant et souverain du Vietnam sur la scène internationale, mais représentaient également une étape importante dans le développement de la diplomatie révolutionnaire du Vietnam et ils ont laissé de précieuses leçons et contribué à la formation de nombreux diplomates exceptionnels à l’ère de Hô Chi Minh.

Selon le responsable, le Vietnam a continué à accroître la solidarité internationale, en unissant le soutien des peuples du monde entier à la lutte juste du peuple vietnamien lors des négociations des Accords de Genève.

Tout au long du processus de négociation, de signature et de mise en œuvre des accords, le Vietnam a toujours adhéré aux principes de paix, d’indépendance nationale et d’intégrité territoriale, tout en restant actif et flexible avec une stratégie adaptée à l’équilibre des pouvoirs et au contexte mondial et régional afin d’atteindre les objectifs stratégiques.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a également souligné les leçons tirées de l’étude et de la prévision de la situation, en utilisant le dialogue et les négociations pacifiques pour résoudre les divergences et les conflits dans les relations internationales, ajoutant qu’elles sont particulièrement pertinentes dans le paysage mondial complexe actuel.

Il a ajouté que dans la cause globale de la libération et de la réunification nationale, et en particulier dans les négociations, la signature et la mise en œuvre des Accords de Genève, le Vietnam a toujours reçu un soutien important et inestimable, tant matériel que spirituel, de la part d’amis internationaux, principalement du Laos. Le Cambodge, les pays socialistes et les peuples épris de paix du monde entier.

Dans le processus de renouveau et conformément à la saine politique étrangère du Parti, le Vietnam continue de bénéficier du soutien et de la coopération inestimables de la communauté internationale sur la base de l’égalité et de la coopération mutuellement bénéfique.

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens accordent toujours une grande valeur et gardent à l’esprit le soutien et l’assistance des amis internationaux, a-t-il déclaré, ajoutant que dans la mesure de ses capacités, le Vietnam soutient toujours et apporte une contribution active et responsable aux efforts collectifs de la communauté internationale pour paix, indépendance, démocratie et progrès dans le monde. – VNA/VI