Le ministre des Affaires étrangères en visite officielle en Allemagne

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a effectué les 26 et 27 septembre une visite officielle en Allemagne pour promouvoir les relations entre les deux pays.

Dans le cadre de sa tournée, le ministre Bui Thanh Son s'est entretenu avec la ministre fédérale des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.

Il a rendu des visites de courtoisie au président allemand Frank-Walter Steinmeier, au président du Bundesrat, Bodo Ramelow, au gouverneur du Land de Hesse, Boris Rhein, et au secrétaire d'État parlementaire auprès du ministre fédéral de l'Économie et de la Protection du Climat, Michael Kellner.

Lors des rencontres, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son partenariat stratégique avec l'Allemagne. Il a suggéré aux deux parties d'élargir leur coopération pour approfondir leur partenariat.

Concernant les relations économiques, le ministre vietnamien a déclaré espérer que le Bundestag allemand achèverait bientôt la ratification de l'accord de protection des investissements Union européenne-Vietnam et que le gouvernement allemand soutiendrait la levée de l'avertissement sous forme de "carton jaune" de la Commission européenne sur les produits aquatiques vietnamiens destinés à l'exportation, facilitant ainsi les activités bilatérales de commerce et d'investissement.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (gauche) et le président Frank-Walter Steinmeier. Photo: VNA



Les dirigeants allemands ont décrit le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est et en Asie-Pacifique. Ils se sont déclarés impressionnés par la reprise et le développement socio-économiques du Vietnam après la pandémie.

Entretien entre le ministre Bui Thanh Son et la ministre fédérale des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Photo: VNA



Les deux parties ont convenu d'intensifier leur collaboration dans de nouveaux domaines tels que la résilience au changement climatique et les énergies renouvelables, contribuant au plein respect des engagements pris lors de la COP26 ainsi qu'à traiter des problèmes mondiaux.

Quant aux questions régionales et mondiales d'intérêt commun, les deux parties ont convenu que les deux pays continueraient à travailler efficacement et à se soutenir au sein des organisations et forums multilatéraux, notamment la promotion de la coopération ASEAN-UE.

S’agissant de la question de la Mer Orientale, elles ont partagé leur position sur la garantie de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la coopération et du développement dans la région, le règlement des différends par des moyens pacifiques conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé à l'Allemagne de continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne sur son sol pour qu’elle puisse contribuer davantage au développement socio-économique en Allemagne et de l’amitié entre les deux nations.

Le ministre Bui Thanh Son rencontre des représentants de la communauté vietnamienne en Allemagne. Photo: VNA



Pendant son séjour, le ministre Bui Thanh Son a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays européen. -VNA